Помощь столице Украины со стороны Соединённых Штатов Америки, даже если осенью этого года на американских президентских выборах одержит победу Демпартия, может ещё сильнее уменьшиться в случае наступления полномасштабного вооружённого конфликта между Израилем и движением Ливанской Республики "Хезболлах". Такое мнение высказал в североамериканском журнале по тематике международных отношений и внешней политики США Foreign Affairs генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан.

В материале говориться, что даже в случае, если Демпартия Соединённых Штатов Америки победит на ноябрьских выборах в этом году, помощь столице и крупнейшему по населению городу Украины со стороны Штатов может сильно зависеть от того, что происходят в других частях Земли. В статье пояснили, что денежная помощь и внимание, которое сейчас уделяется государству в Восточной и Центральной Европе, могут сильно уменьшиться, например, в случае увеличения вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке, в особенности наращивания конфликта между Израилем и движением "Хезболлах".

Генерал-майор в отставке придерживается мнения, что конфликт между "Хезболлах" и Израилем востребует практически аналогичные виды некоторого вооружения, потребность в котором испытывает и Украина.

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