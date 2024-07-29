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Олимпийская чемпионка Титмус: условия проживания на Играх усложняют выступление
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Олимпийская чемпионка Титмус: условия проживания на Играх усложняют выступление

Австралийская пловчиха, трёхкратная олимпийская чемпионка 2020 и 2024 годов Ариарне Титмус высказала своё недовольство по поводу условий проживания в Олимпийской деревне в столице Франции. Её слова приводит британская газета Daily Mail.

Недавно средства массовой информации информировали, что спортсмены жалуются на маленький объём еды в главном ресторане Олимпийской деревни перед началом Олимпийских игр в крупнейшем городе Франции. Например, поступали жалобы от участников ОИ-2024 из Великобритании, которым не хватало яиц и курицы. В предприятии, которое отвечает за снабжение пищей, сообщили, что усиленно занимаются вопросом, который касается адаптации поставок.

Пловчиха из Австралии сообщила, что проживание в комплексе зданий, в которых располагаются члены делегаций стран-участниц Олимпийских игр, становится преградой для выступлений. Она также добавила, что жилищные условия совершенно не способствуют хорошим результатам.

Фото: DiscoA340 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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