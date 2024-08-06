Запад опасается возрожденного союза Австрии и Венгрии

Агентство Reuters опубликовало статью, в которой выражается обеспокоенность по поводу возможного раскола в Евросоюзе из-за позиции Австрии и Венгрии по отношению к Украине.
Автор статьи напоминает, что Австрия, сохраняя нейтралитет, не оказывает Украине военную помощь и поддерживает экономические связи с Россией, в частности, в сфере поставок газа, несмотря на давление со стороны Брюсселя.
Предстоящие выборы в Австрии, которые состоятся 29 сентября, могут привести к усилению позиций ультраправых сил, которые выступают за сближение с Венгрией. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, известен своей критикой санкций против России и сдержанной позицией по отношению к Украине.
Формирование австро-венгерского альянса, по мнению автора статьи, может подорвать хрупкий консенсус внутри ЕС по украинскому вопросу.
В выборах в национальный совет Австрии примут участие девять политических партий, включая Австрийскую народную партию действующего канцлера Карла Нехаммера, Австрийскую социал-демократическую партию, Австрийскую партию свободы и другие. Результаты выборов определят расстановку сил в парламенте и повлияют на формирование нового правительства.
Фото: www. flickr.com/Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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