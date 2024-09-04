Пять причин, почему россиянам некомфортно путешествовать по стране на автомобиле

Автомобильный туризм в самой большой стране планеты звучит интригующе. В России автопутешествия набирают популярность с каждым годом. О том, что мешает достичь максимального комфорта при туризме на машине NewsInfo.ru рассказал генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян.

В числе первой причины он отметил отсутствие комплексных топливозаправочных комплексов, которые сочетали в себе все элементы придорожной инфраструктуры, содержащей как сами заправки, так и объекты общепита, стоянки, электрозарядки. Особенно остро эта проблема ощущается в удаленных локациях.

Вторым фактором, снижающим качество автотуризма в РФ, Мурадян назвал состояние регионального дорожного фонда. В частности, он отметил, что если федеральные трассы в России находятся в хорошем состоянии и за ними следит федеральный центр, то в регионах зачастую ситуация складывается иначе.

Третьим сдерживающим фактором специалист назвал отсутствие инфраструктурной логистики.

"Это значит, что нет единых площадок как онлайновых, где турист мог бы простроить маршрут, который бы сразу указывал на близлежащие или логистически удобные инфраструктурные или туристические объекты. Тем самым отсутствует некий единый планировщик автомобильных путешествий. То есть турист каждый раз собирает информацию по-разному", — отметил Мурадян.

Также в числе главных проблем названы слабые темпы обновления фонда автобусов. В качестве примера глава SpaceTravel привел морально устаревшие автобусы, которые курсируют внутри регионов или даже между субъектами.

Усложняют проблему стоимость автобусов, оснащение автопарка, наличие водителей, согласование поездок, признался Мурадян.

Значительный потенциал на развитие автомобильного туризма в России придает так называемый "событийный туризм". В качестве примера собеседник NewsInfo.ru привел фестивали или концерты в крупных городах или региональных центрах. Но и здесь эксперт отмечает, что "событийный туризм" сейчас переживает не лучшие времена — половина аэропортов закрыты, а львиную долю регионального туризма занимают поездки в Краснодарский край и Крым (60% от общего числа поездок), а также маршруты в соседние регионы, как, например, из Санкт-Петербурга в Карелию или из Москвы в соседние регионы.

Фото: commons.wikimedia.org/ Zach Dischner