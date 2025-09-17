От певицы к сомелье: Аврил Лавин озадачила поклонников новым проектом
Аврил Лавин, знаменитая канадская певица, расширяет горизонты своих увлечений и запускает собственное вино. Новинка получила название Complicated, как и дебютный сингл певицы 2002 года, а сорт вина — пино-нуар. Этот проект обещает стать интересным подарком для поклонников музыки и ценителей изысканных напитков.
Сотрудничество с Banshee Wines
Вино создано в партнерстве с американской винодельней Banshee Wines и будет доступно исключительно на официальном сайте компании. Производители подготовили ограниченную партию, каждая бутылка которой оценена в 30 долларов (примерно 2500 рублей). Такой формат позволяет сохранить эксклюзивность продукта и сделать его желанным для коллекционеров.
Вкусовые особенности
На сайте производителя указано, что Complicated отличается фруктовым профилем с нотками вишни, малины и пряностей. Этот напиток не только символизирует музыкальную карьеру Лавин, но и создает атмосферу для приятного отдыха в компании друзей.
"Жизнь может быть сложной, но бокал хорошего вина не обязательно должен быть таким", — сказала певица.
Эта цитата отражает идею продукта: наслаждаться вкусом вина легко и приятно, даже если будни полны забот и стрессов.
Аналогичные проекты знаменитостей
Недавние примеры звездных винодельческих проектов показывают растущую популярность лимитированных напитков. Так, актриса Кэмерон Диас совместно с дизайнером Стеллой Маккартни выпустили розовое вино, результат их многолетней дружбы. Новинка бренда Avaline поступила в продажу 10 июля и сразу привлекла внимание поклонников.
Плюсы и минусы Complicated
|Плюсы
|Минусы
|Эксклюзивность и ограниченный выпуск
|Не найти в обычных магазинах
|Сильная фруктовая нота
|Высокая цена для массового потребителя
|Символика и связь с музыкальной карьерой Лавин
|Ограниченное количество бутылок
|Подходит для подарков
|Требует аккуратного хранения
Интересные факты
-
Название Complicated вдохновлено первым хитом Аврил Лавин.
-
Пино-нуар — сорт вина, известный своей сложной технологией производства.
-
Лимитированные вина от знаменитостей становятся трендом в США и Европе, соединяя музыку, моду и гастрономию.
Исторический контекст
Запуск собственного вина для артистов — не новинка. В начале XXI века многие музыканты начали создавать брендированные напитки, чтобы предложить фанатам новый способ взаимодействия с творчеством. Complicated продолжает эту традицию, но с акцентом на эксклюзивность и премиальный сегмент.
