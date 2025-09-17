Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Аврил Лавин
© commons.wikimedia.org by Justin Higuchi from Los Angeles, CA, USA is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:13

От певицы к сомелье: Аврил Лавин озадачила поклонников новым проектом

Аврил Лавин, знаменитая канадская певица, расширяет горизонты своих увлечений и запускает собственное вино. Новинка получила название Complicated, как и дебютный сингл певицы 2002 года, а сорт вина — пино-нуар. Этот проект обещает стать интересным подарком для поклонников музыки и ценителей изысканных напитков.

Сотрудничество с Banshee Wines

Вино создано в партнерстве с американской винодельней Banshee Wines и будет доступно исключительно на официальном сайте компании. Производители подготовили ограниченную партию, каждая бутылка которой оценена в 30 долларов (примерно 2500 рублей). Такой формат позволяет сохранить эксклюзивность продукта и сделать его желанным для коллекционеров.

Вкусовые особенности

На сайте производителя указано, что Complicated отличается фруктовым профилем с нотками вишни, малины и пряностей. Этот напиток не только символизирует музыкальную карьеру Лавин, но и создает атмосферу для приятного отдыха в компании друзей.

"Жизнь может быть сложной, но бокал хорошего вина не обязательно должен быть таким", — сказала певица.

Эта цитата отражает идею продукта: наслаждаться вкусом вина легко и приятно, даже если будни полны забот и стрессов.

Аналогичные проекты знаменитостей

Недавние примеры звездных винодельческих проектов показывают растущую популярность лимитированных напитков. Так, актриса Кэмерон Диас совместно с дизайнером Стеллой Маккартни выпустили розовое вино, результат их многолетней дружбы. Новинка бренда Avaline поступила в продажу 10 июля и сразу привлекла внимание поклонников.

Плюсы и минусы Complicated

Плюсы Минусы
Эксклюзивность и ограниченный выпуск Не найти в обычных магазинах
Сильная фруктовая нота Высокая цена для массового потребителя
Символика и связь с музыкальной карьерой Лавин Ограниченное количество бутылок
Подходит для подарков Требует аккуратного хранения

Интересные факты

  1. Название Complicated вдохновлено первым хитом Аврил Лавин.

  2. Пино-нуар — сорт вина, известный своей сложной технологией производства.

  3. Лимитированные вина от знаменитостей становятся трендом в США и Европе, соединяя музыку, моду и гастрономию.

Исторический контекст

Запуск собственного вина для артистов — не новинка. В начале XXI века многие музыканты начали создавать брендированные напитки, чтобы предложить фанатам новый способ взаимодействия с творчеством. Complicated продолжает эту традицию, но с акцентом на эксклюзивность и премиальный сегмент.

