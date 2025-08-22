Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Яблочный уксус и лимонная вода
Яблочный уксус и лимонная вода
© Pravda.Ru by Нейросеть is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:26

Лимон в чай во время простуды может ухудшить состояние

Педиатр Бережанский: цитрусовые при простуде усиливают боль в горле и отёчность

Многие при первых признаках простуды сразу тянутся за лимоном или апельсином, рассчитывая на витамин С. Однако педиатр Павел Бережанский предупреждает: цитрусовые в период заболевания — не лучший выбор.

Почему цитрусовые нежелательны при простуде

Хотя лимоны, мандарины и апельсины действительно богаты витамином С, в их составе много кислоты. Она раздражает слизистые оболочки, уже воспалённые из-за инфекции, и может усилить неприятные симптомы:

  • боль в горле,
  • першение,
  • отёчность.

Это затрудняет выздоровление и делает общее состояние менее комфортным.

Чем заменить цитрусовые

Врач предлагает другие более мягкие источники витамина С:

  • брокколи;
  • капуста (белокочанная, цветная);
  • петрушка, укроп и другая зелень;
  • картофель (особенно молодой).

Кроме того, во время простуды особенно важно:

  • пить тёплую воду;
  • употреблять лёгкую пищу;
  • соблюдать постельный режим.

Если всё же хотите усилить рацион витамином С — лучше использовать специальные витаминные комплексы, предварительно посоветовавшись с врачом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Зои Уильямс предупредила о рисках кровотечений и импотенции после удара в пах сегодня в 2:11

Удар ниже пояса: какие последствия могут ждать мужчин после травмы паха

Травма паха может обернуться проблемами с мочевым пузырем и эрекцией. Врач объяснила, почему такие повреждения опасны и что делать пострадавшим.

Читать полностью » Стоматолог рассказала, почему поцелуи могут быть опасны для здоровья зубов сегодня в 2:01

Бактерии вместо романтики: неожиданный побочный эффект поцелуев

Стоматолог объяснила, как поцелуи могут повлиять на зубы: кариес вызывают не они сами, а бактерии, легко передающиеся со слюной.

Читать полностью » Минздрав: безопасной дозы алкоголя не существует сегодня в 1:16

Опасность, которая таится в каждой рюмке — врачи предупредили снова

Минздрав напомнил, что безопасных доз алкоголя не существует. Даже редкое употребление спиртного оказывает негативное влияние на организм и повышает риск болезней сердца, печени и поджелудочной железы.

Читать полностью » Врачи: средиземноморская диета и правильная осанка защищают суставы от артроза сегодня в 0:52

Суставы не должны хрустеть: пять простых правил против боли и воспалений

Медики назвали пять простых правил, которые помогут замедлить износ суставов: от спорта и диеты до осанки и ортопедической поддержки.

Читать полностью » Врач-диетолог Швабауэр рассказала, какие привычные продукты мешают похудению сегодня в 0:42

Хотите худеть без диет? Уберите эти продукты с тарелки

Диетолог назвала продукты, которые провоцируют набор веса: от сосисок и колбасы до выпечки на маргарине, соусов, соков и жареной еды.

Читать полностью » Эндокринолог Павлова назвала угрозы для пищеварения и сна при отдыхе после еды сегодня в 0:32

Опасный ритуал миллионов: почему врачи запрещают отдыхать после приёма пищи

Эндокринолог рассказала, чем опасен отдых после еды: от изжоги и тяжести в животе до грыжи и желудочного кровотечения, угрожающего жизни.

Читать полностью » Врач-трихолог Ткачев: нанесение маски в душе снижает её эффективность сегодня в 0:22

Вместо блеска — разочарование: что вы делаете не так с уходом за волосами

Трихолог объяснил, почему маски для волос часто не работают: ключевые ошибки — влажные пряди, нанесение на корни и неправильное смывание.

Читать полностью » Доктор Кукадиа: увеличение груди у мужчин может указывать на заболевания печени и яичек сегодня в 0:13

Один редкий признак способен выдать опасные болезни на ранней стадии

Ускоренное увеличение груди у мужчин может быть не просто возрастной особенностью, а признаком серьёзных нарушений — от болезней печени до онкологии. Врач объясняет, в каких случаях симптом требует срочного обследования.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Какие сувениры действительно стоит привозить из путешествий
Питомцы

Учёные из Вены и Руанды выявили устойчивые к антибиотикам бактерии у собак и скота
Культура и шоу-бизнес

Вуди Аллен приедет в Москву на Международную неделю кино 24–25 августа
ДФО

Инфляция в Приморье достигла 6-летнего минимума: что будет дальше
Садоводство

7 способов замаскировать мусорные баки и сделать двор привлекательнее
Наука и технологии

Университет Сент-Эндрюс сообщил об открытии гигантских планет-изгоев во Вселенной
Дом

Как навести порядок в документах: советы по хранению и систематизации
Еда

Как приготовить стейк из свинины на кости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru