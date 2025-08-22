Лимон в чай во время простуды может ухудшить состояние

Многие при первых признаках простуды сразу тянутся за лимоном или апельсином, рассчитывая на витамин С. Однако педиатр Павел Бережанский предупреждает: цитрусовые в период заболевания — не лучший выбор.

Почему цитрусовые нежелательны при простуде

Хотя лимоны, мандарины и апельсины действительно богаты витамином С, в их составе много кислоты. Она раздражает слизистые оболочки, уже воспалённые из-за инфекции, и может усилить неприятные симптомы:

боль в горле,

першение,

отёчность.

Это затрудняет выздоровление и делает общее состояние менее комфортным.

Чем заменить цитрусовые

Врач предлагает другие более мягкие источники витамина С:

брокколи;

капуста (белокочанная, цветная);

петрушка, укроп и другая зелень;

картофель (особенно молодой).

Кроме того, во время простуды особенно важно:

пить тёплую воду;

употреблять лёгкую пищу;

соблюдать постельный режим.

Если всё же хотите усилить рацион витамином С — лучше использовать специальные витаминные комплексы, предварительно посоветовавшись с врачом.