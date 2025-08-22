Лимон в чай во время простуды может ухудшить состояние
Многие при первых признаках простуды сразу тянутся за лимоном или апельсином, рассчитывая на витамин С. Однако педиатр Павел Бережанский предупреждает: цитрусовые в период заболевания — не лучший выбор.
Почему цитрусовые нежелательны при простуде
Хотя лимоны, мандарины и апельсины действительно богаты витамином С, в их составе много кислоты. Она раздражает слизистые оболочки, уже воспалённые из-за инфекции, и может усилить неприятные симптомы:
- боль в горле,
- першение,
- отёчность.
Это затрудняет выздоровление и делает общее состояние менее комфортным.
Чем заменить цитрусовые
Врач предлагает другие более мягкие источники витамина С:
- брокколи;
- капуста (белокочанная, цветная);
- петрушка, укроп и другая зелень;
- картофель (особенно молодой).
Кроме того, во время простуды особенно важно:
- пить тёплую воду;
- употреблять лёгкую пищу;
- соблюдать постельный режим.
Если всё же хотите усилить рацион витамином С — лучше использовать специальные витаминные комплексы, предварительно посоветовавшись с врачом.
