Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:47

Штрафы поджидают: скрытая угроза, которую знают немногие

Майор полиции назвал способы избежать штрафов ГАИ без нарушений

Представьте: вы за рулём, и вдруг вас останавливает инспектор. Можно ли уйти без штрафа? Майор полиции поделился полезными советами, которые помогут разобраться в ситуации. Давайте разберём, как вести себя, чтобы минимизировать риски.

Почему инспекторы иногда не штрафуют?

Несмотря на множество камер на дорогах, полицейские всё ещё патрулируют улицы. Они занимаются серьёзными нарушениями и задачами, которые техника не осилит. Интересно, что с ними порой проще договориться, чем с автоматическими системами.

Часто водители допускают мелкие проступки, за которые полагаются небольшие штрафы. По опыту, инспекторы не всегда спешат выписывать протоколы — особенно если не нужно "улучшать" статистику. Например, за не включённые фары или не пристёгнутый ремень они могут просто спросить: "Как решим вопрос?"

Риски неправильного поведения

Неопытные водители иногда путаются и предлагают деньги прямо на месте. Это опасно: у инспекторов есть камеры, и их работу контролируют. Многие полицейские действительно берут взятки, но делают это незаметно, без прямых намёков. Если водитель сам предлагает деньги, его могут привлечь к уголовной ответственности — особенно если это зафиксировано.

Чтобы избежать проблем, никогда не говорите о деньгах. Лучше сыграть на жалости: пообещайте, что больше не повторите ошибку. Если у вас мало нарушений в прошлом, шансы уйти без штрафа высоки. В противном случае спокойно согласитесь на протокол и оплатите штраф позже.

Инспектор сам решает: отпустить, оштрафовать или взять деньги тонко. Не торопите его — это может привести к досмотру или дополнительным проблемам.

