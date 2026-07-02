Автоподставщики охотятся не на всех: водителей вычисляют по одной мелкой ошибке

Автоподставщики выбирают жертв, опираясь на психотипы водителей и состояние их транспортных средств, заявил экс-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владимир Моженков. В беседе с NewsInfo он рассказал, как обезопасить себя от криминальных схем на дороге и почему категорический отказ от "денежного решения" вопроса — единственная верная стратегия.

Ранее Следственный комитет сообщал о возбуждении уголовного дела в Москве против группы лиц, которые инсценировали аварию ради вымогательства. Среди задержанных оказалась несовершеннолетняя подозреваемая, которая действовала в сговоре с двумя соучастниками.

Подобные махинации с финансовыми рисками при авариях остаются серьезной угрозой для российских автовладельцев.

По словам Моженкова, злоумышленники внимательно отслеживают мелкие нарушения правил дорожного движения: заезд на полосу или замедление при маневре. Кроме того, преступники отдают предпочтение транспортным средствам бюджетного сегмента.

"Побитые машинки, дешевые. Понимают, что у водителя недорого автомобиля, поцарапанного, ушатанного, нет так называемого покровителя. Мошенники отчасти психологи. Водитель, которого подставили, не захочет иметь проблему", — пояснил эксперт.

Важно помнить, что даже грамотное оформление мелких происшествий требует соблюдения всех юридических формальностей. Эксперт настаивает, что при возникновении конфликта нельзя вступать в переговоры о выплате наличности.

"Сразу полицию. Ни в коем случае не вести разговор о деньгах. Закрылся в машине и не вступаешь ни в какие переговоры, если увидел, что начинают вымогать деньги, угрожать и так далее. Как только ты сказал, что да, на деньги согласен, это худший вариант", — отметил специалист.

При этом профессиональное сообщество отмечает, что знание тонкостей общения с полицией значительно упрощает жизнь честным автовладельцам. Стоит также учитывать правовые последствия передачи денег участникам ДТП, которые могут быть расценены как попытка скрыть обстоятельства аварии. На фоне участившихся случаев мошенничества обсуждаются новые механизмы страховых возмещений, которые призваны усложнить жизнь злоумышленникам.

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