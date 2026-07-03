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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:23

Банк требует деньги, а платить нечем: есть способ не доводить дело до банкротства

Банкротство физического лица не должно становиться первым и единственным решением при возникновении проблем с долгами. Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин объяснил NewsInfo, какие шаги помогут избежать статуса несостоятельности.

Ранее сообщалось, что около шестидесяти процентов дел о банкротстве в России сопровождаются участием посредников, которые обещают быстрое избавление от долгового бремени. Ранее эксперты рынка предупреждали, что последствия такого статуса могут оказаться плачевными: от невозможности устроиться на достойную работу до уголовной ответственности за мошеннические действия.

Финансовые проблемы часто провоцируют необдуманные микрозаймы, которые при длительном использовании загоняют граждан в долговую яму.

Эксперт подчеркивает, что ключевым навыком остается грамотный подход к кредитованию еще до подписания договора. Необходимо осознавать, что заемные деньги подразумевают не только возврат основного тела, но и внушительные проценты, а также возможные штрафы при задержках.

Значительная часть заемщиков попадает в скрытые ловушки из-за навязанных платных опций в договорах, что сильно бьет по бюджету. Балынин советует избегать спешки и брать паузу перед принятием решений, оценивая свои реальные возможности.

"В случае нарушений условий договора возникает необходимость дополнительных платежей. Я считаю, что лучше постараться отложить решение вопроса на попозже, но за счет личных средств. Практика показывает, что зачастую это возможно и помогает избегать тяжелых финансовых последствий", — отметил Балынин.

Если долговая нагрузка уже стала критической, эксперт рекомендует не скрываться от кредитора, а идти на контакт с кредитным учреждением. Сейчас участники рынка активно прибегают к рефинансированию, чтобы сгладить пиковые платежи. Кроме того, существуют легальные механизмы пересмотра графика выплат, которые помогут предотвратить худший сценарий.

"Если есть какие-либо трудности с погашением уже взятого кредита, то целесообразно обратиться в банк для обсуждения потенциальных вариантов решения вопроса. Возможно, получится взять кредитные каникулы, осуществить рефинансирование, снизить размеры штрафных санкций за просроченные платежи", — пояснил экономист.

Балынин также напоминает о важности анализа причин неплатежеспособности. Иногда финансовый разрыв связан со страховым случаем, например, тяжелым заболеванием. Тогда необходимо внимательно изучить договор страхования и потребовать компенсации на законных основаниях.

При этом важно следить за изменениями в регулировании: в последние годы доступность микрозаймов сокращается, что направлено на оздоровление кредитного рынка. В то же время банки продолжают ужесточать требования к заемщикам, фильтруя риск каждой заявки еще на старте.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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