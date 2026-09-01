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Ссора в московском автобусе
Ссора в московском автобусе
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:15

Шумные пассажиры мешают всему вагону: как поставить их на место и самому не оказаться крайним

Прямой агрессии при столкновениях с нарушителями тишины в общественном транспорте нужно избегать, посоветовал юрист, адвокат Александр Бенхин. Как объяснил эксперт NewsInfo, действовать нужно через официальных лиц.

Алгоритм действий при встрече с шумной компанией или агрессивными пассажирами строится на принципе минимизации личных контактов, говорит эксперт. Сначала стоит ограничиться спокойной просьбой соблюдать порядок. Если это не помогает, следует сменить место в салоне или вагоне.

Часто именно человек в наушниках становится объектом необоснованных претензий со стороны окружающих, однако правовые нормы требуют равного уважения ко всем участникам поездки. Юрист категорически не рекомендует пытаться самостоятельно отбирать источники звука или вступать в драку.

"Вежливо нужно сказать: не шумите, пожалуйста, ребята. Во-вторых, возможно нужно отойти. Как у Жванецкого было: не нравится, отойди. Не вступать в открытый конфликт. Это может быть опасно", — рассказал Бенхин.

Ключевым звеном в разрешении спора должен стать арбитраж в лице персонала транспортной компании, советует юрист. К ним относятся водители, кондукторы или сотрудники службы безопасности метрополитена. Пассажир имеет право апеллировать к тем, кто наделен полномочиями пресекать антисоциальное поведение. Вне зависимости от места происшествия, культура общения остается обязательным условием для диалога, даже если оппонент ведет себя вызывающе.

Важно помнить, что любые попытки самосуда могут обернуться против пострадавшей стороны. В правовом поле даже личная переписка или публичные оскорбления могут стать поводом для судебного разбирательства. Поэтому делегирование полномочий представителям перевозчика является наиболее безопасной тактикой.

"Не применять к нарушителям физическое насилие. Обязательно арбитраж. Есть люди, которые наблюдают за порядком, контролеры, например", — пояснил эксперт.

Подобные рекомендации актуальны и для других сфер общественной жизни. В частности, для предотвращения инцидентов разработаны жесткие правила поведения, нарушение которых влечет за собой административную ответственность.

На сегодняшний день в России активно обсуждается возможность введения дополнительных мер для защиты граждан от хамства в публичных местах. Иногда бесплатный проезд или иные социальные инициативы сопровождаются требованиями к усилению контроля за безопасностью в пути.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов, управленец муниципального уровня Андрей Власов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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