Сэндвич с яйцом, авокадо и сельдереем: намного интереснее и полезнее, чем бутерброд с колбасой

Сэндвич с яйцом, авокадо и сельдереем: будет ещё полезнее, если взять хлеб с отрубями или цельнозерновой

Сэндвич с авокадо, яйцом и сельдереем — вкусный и полезный вариант перекуса. Этот необычный сэндвич станет отличным дополнением к вашему рациону и принесёт больше пользы здоровью, чем привычные варианты с колбасой.

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