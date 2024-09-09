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Сэндвич с яйцом, авокадо и сельдереем: будет ещё полезнее, если взять хлеб с отрубями или цельнозерновой
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  • Опубликована сегодня в 7:18

Сэндвич с яйцом, авокадо и сельдереем: намного интереснее и полезнее, чем бутерброд с колбасой

Сэндвич с яйцом, авокадо и сельдереем: будет ещё полезнее, если взять хлеб с отрубями или цельнозерновой

Сэндвич с авокадо, яйцом и сельдереем — вкусный и полезный вариант перекуса. Этот необычный сэндвич станет отличным дополнением к вашему рациону и принесёт больше пользы здоровью, чем привычные варианты с колбасой.

Ингредиенты:

  • два ломтика хлеба (отрубной или цельнозерновой);
  • половинка авокадо;
  • одно сваренное вкрутую яйцо;
  • черешок сельдерея;
  • лист салата;
  • чайная ложка оливкового масла;
  • чайная ложка лимонного сока;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. В миске разомните мякоть авокадо с маслом и лимонным соком.
  2. Мелко нарежьте сельдерей и яйцо, добавьте их к авокадо, посолите и поперчите.
  3. Подрумяньте любимый вид хлеба на сухой сковороде с обеих сторон и остудите.
  4. Намажьте один ломтик хлеба смесью авокадо, яйца и сельдерея.
  5. Накройте сэндвич вторым ломтиком хлеба.
  6. Упакуйте сэндвич в ланч-бокс и возьмите с собой.

Фото: commons.wikimedia.org/ Jennifer (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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