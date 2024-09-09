Сэндвич с яйцом, авокадо и сельдереем: намного интереснее и полезнее, чем бутерброд с колбасой

Сэндвич с авокадо, яйцом и сельдереем — вкусный и полезный вариант перекуса. Этот необычный сэндвич станет отличным дополнением к вашему рациону и принесёт больше пользы здоровью, чем привычные варианты с колбасой.
Ингредиенты:
- два ломтика хлеба (отрубной или цельнозерновой);
- половинка авокадо;
- одно сваренное вкрутую яйцо;
- черешок сельдерея;
- лист салата;
- чайная ложка оливкового масла;
- чайная ложка лимонного сока;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- В миске разомните мякоть авокадо с маслом и лимонным соком.
- Мелко нарежьте сельдерей и яйцо, добавьте их к авокадо, посолите и поперчите.
- Подрумяньте любимый вид хлеба на сухой сковороде с обеих сторон и остудите.
- Намажьте один ломтик хлеба смесью авокадо, яйца и сельдерея.
- Накройте сэндвич вторым ломтиком хлеба.
- Упакуйте сэндвич в ланч-бокс и возьмите с собой.
Фото: commons.wikimedia.org/ Jennifer (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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