Рецепт для праздничного стола: как приготовить салат из авокадо, огурца и сыра

Салат из авокадо, огурца и сыра — очень вкусное блюдо и при этом лёгкое в приготовлении. Понадобится только желание и немного свободного времени. Раскрываем рецепт этого восхитительного салата.

Ингредиенты:

Авокадо — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Лимон — 1 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Майонез — 2 ст.л.

Соль — 1 щепотка

Приготовление:

Очистить авокадо от кожуры. Нарезать его маленькими кубиками. С огурцом и сыром поступить аналогично. В миске соединить огурец, авокадо и сыр. Перемешать. Выжать немного сока из лимона и полить им смесь. Добавить в салат майонез и соль. Перемешать. Блюдо готово!

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