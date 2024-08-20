Рецепт для праздничного стола: как приготовить салат из авокадо, огурца и сыра

Салат из авокадо, огурца и сыра — очень вкусное блюдо и при этом лёгкое в приготовлении. Понадобится только желание и немного свободного времени. Раскрываем рецепт этого восхитительного салата.
Ингредиенты:
- Авокадо — 1 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Майонез — 2 ст.л.
- Соль — 1 щепотка
Приготовление:
- Очистить авокадо от кожуры. Нарезать его маленькими кубиками. С огурцом и сыром поступить аналогично.
- В миске соединить огурец, авокадо и сыр. Перемешать.
- Выжать немного сока из лимона и полить им смесь.
- Добавить в салат майонез и соль. Перемешать. Блюдо готово!
Фото: freepik.com/freepik
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