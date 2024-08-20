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Готовим восхитительный салат из авокадо, огурца и сыра
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Рецепт для праздничного стола: как приготовить салат из авокадо, огурца и сыра

Готовим восхитительный салат из авокадо, огурца и сыра

Салат из авокадо, огурца и сыра — очень вкусное блюдо и при этом лёгкое в приготовлении. Понадобится только желание и немного свободного времени. Раскрываем рецепт этого восхитительного салата.

Ингредиенты:

  • Авокадо — 1 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Майонез — 2 ст.л.
  • Соль — 1 щепотка

Приготовление:

  1. Очистить авокадо от кожуры. Нарезать его маленькими кубиками. С огурцом и сыром поступить аналогично.
  2. В миске соединить огурец, авокадо и сыр. Перемешать.
  3. Выжать немного сока из лимона и полить им смесь.
  4. Добавить в салат майонез и соль. Перемешать. Блюдо готово!

Фото: freepik.com/freepik

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