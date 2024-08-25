Полезный завтрак для всей семьи: яйца на тосте с авокадо — заряд бодрости и энергии на весь день

Если вы ищете быстрый, питательный и вкусный завтрак, то вам стоит попробовать яйца с авокадо и тостом. Этот простой рецепт не только насытит вас энергией на весь день, но и обеспечит организм важными питательными веществами.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1 спелый авокадо
- 1 ломтик цельнозернового хлеба
- Соль и перец по вкусу
- Немного лимонного сока
- Оливковое масло для жарки
Приготовление:
- Разогрейте сковороду и добавьте немного оливкового масла.
- Вбейте яйца на сковороду и обжарьте их до желаемой степени готовности. Можете приготовить их глазуньей, омлетом или взбить в яичницу.
- Пока яйца готовятся, поджарьте ломтик цельнозернового хлеба в тостере.
- Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и мякоть разомните вилкой. Добавьте немного лимонного сока, соли и перца по вкусу.
- Намажьте пюре из авокадо на тост.
- Выложите готовые яйца на тост с авокадо.
Приятного аппетита!
Фото: flickr.com/Kjokkenutstyr Net (CC BY-SA 2.0 license)
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