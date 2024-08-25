Полезный завтрак для всей семьи: яйца на тосте с авокадо — заряд бодрости и энергии на весь день

Если вы ищете быстрый, питательный и вкусный завтрак, то вам стоит попробовать яйца с авокадо и тостом. Этот простой рецепт не только насытит вас энергией на весь день, но и обеспечит организм важными питательными веществами.

Ингредиенты:

2 яйца

1 спелый авокадо

1 ломтик цельнозернового хлеба

Соль и перец по вкусу

Немного лимонного сока

Оливковое масло для жарки

Приготовление:

Разогрейте сковороду и добавьте немного оливкового масла. Вбейте яйца на сковороду и обжарьте их до желаемой степени готовности. Можете приготовить их глазуньей, омлетом или взбить в яичницу. Пока яйца готовятся, поджарьте ломтик цельнозернового хлеба в тостере. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и мякоть разомните вилкой. Добавьте немного лимонного сока, соли и перца по вкусу. Намажьте пюре из авокадо на тост. Выложите готовые яйца на тост с авокадо.

Приятного аппетита!

Фото: flickr.com/Kjokkenutstyr Net (CC BY-SA 2.0 license)