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Рецепт полезного завтрака: яйца с авокадо и тостом за 10 минут
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Полезный завтрак для всей семьи: яйца на тосте с авокадо — заряд бодрости и энергии на весь день

Рецепт полезного завтрака: яйца с авокадо и тостом за 10 минут

Если вы ищете быстрый, питательный и вкусный завтрак, то вам стоит попробовать яйца с авокадо и тостом. Этот простой рецепт не только насытит вас энергией на весь день, но и обеспечит организм важными питательными веществами.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 1 спелый авокадо
  • 1 ломтик цельнозернового хлеба
  • Соль и перец по вкусу
  • Немного лимонного сока
  • Оливковое масло для жарки

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду и добавьте немного оливкового масла.
  2. Вбейте яйца на сковороду и обжарьте их до желаемой степени готовности. Можете приготовить их глазуньей, омлетом или взбить в яичницу.
  3. Пока яйца готовятся, поджарьте ломтик цельнозернового хлеба в тостере.
  4. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и мякоть разомните вилкой. Добавьте немного лимонного сока, соли и перца по вкусу.
  5. Намажьте пюре из авокадо на тост.
  6. Выложите готовые яйца на тост с авокадо.

Приятного аппетита!

Фото: flickr.com/Kjokkenutstyr Net (CC BY-SA 2.0 license)

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