Бутерброды, которые заставляют забыть о диете: побалуйте себя и близких

Когда гости на пороге, а времени на приготовление нет — именно тогда на помощь приходят бутерброды с авокадо, красной рыбой и творожным сыром. Эта простая, но невероятно вкусная закуска станет настоящим украшением любого праздничного стола. А в будние дни такие бутерброды прекрасно дополнят утренний чай или кофе.

Ингредиенты

Хлеб — 6 кусочков (можно использовать любой по вкусу или 12 ломтиков багета)

Красная рыба (например, форель) — 180 г

Авокадо — 2 шт.

Творожный сыр — 300 г

Зелень (для украшения и добавления в сыр) — по вкусу

Пошаговое приготовление

Для начала подготовьте все необходимые продукты. Выбирайте малосольную красную рыбу, а в качестве основы подойдут различные виды хлеба, багеты или хлебцы. Если хотите, сделайте ассорти, чтобы каждый гость мог выбрать то, что ему нравится. Обратите внимание на авокадо: выбирайте спелые и мягкие плоды, чтобы они были более маслянистыми и вкусными.

Острым ножом нарежьте рыбу тонкими слайсами. Можно нарезать по ширине филе или немного наискосок. Если хотите, вы можете подготовить нарезку заранее и убрать её в холодильник.

Авокадо нужно помыть, очистить от кожуры, разрезать вдоль и удалить косточку. Затем нарежьте его на кусочки и положите в блендер. Полейте лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.

В блендер к авокадо добавьте половину творожного сыра, немного соли и, по желанию, нарезанную зелень или маринованный огурчик. Измельчите все до однородной массы. Если хотите, пасту можно приготовить заранее — она хранится в холодильнике до 2 суток.

На кусочки хлеба намажьте тонкий слой творожного сыра, оставляя 1 см от края. Затем с помощью кондитерского мешка выложите смесь сыра с авокадо и сверху положите ломтики рыбы. Для украшения используйте зелень, кусочки авокадо, огурца, а также икру или оливки.

Не нарезайте хлеб слишком толсто или тонко — оптимальная толщина составляет 1,5 см. Форма и размер кусочков могут быть любыми: для повседневного стола подойдут стандартные, а для праздника — маленькие и изысканные бутерброды.