Авокадо темнеет быстрее банана, но есть простой приём, который остановит процесс

Способ Плюсы Минусы Лимонный сок доступный, эффективный меняет вкус Оливковое масло натурально, добавляет аромат может быть жирновато Контейнер сохраняет дольше всего нужен холодильник Косточка просто и быстро ограниченный эффект

FAQ

Как выбрать спелый авокадо?

Надавите слегка на плод: если он пружинит и возвращает форму — значит, спелый.

Можно ли хранить нарезанный авокадо дольше трёх дней?

Да, но только в замороженном виде. Для этого измельчите мякоть и добавьте лимонный сок.

Что лучше для хранения — лимон или лайм?

Оба варианта хороши, но лайм даёт более яркий аромат, а лимон — нейтральный вкус.

Мифы и правда

Миф: косточка полностью защищает плод.

Правда: она замедляет процесс только локально, остальная часть темнеет.

Миф: тёмная мякоть опасна.

Правда: это лишь окисление, продукт остаётся безопасным, но менее вкусным.

3 интересных факта

В Мексике авокадо называют "аллигаторова груша" за характерную шкурку.

В 100 г плода содержится больше калия, чем в банане.

Авокадо используют не только в еде, но и в косметике: масло питает кожу и волосы.

Исторический контекст

Авокадо начали культивировать ещё несколько тысяч лет назад на территории современной Мексики и Гватемалы. Археологи находили семена в древних захоронениях, а индейцы считали плод символом плодородия. В Европу авокадо попал в XVI веке благодаря испанцам, а массовую популярность в кулинарии завоевал лишь в XX веке, когда появился спрос на здоровое питание.