Простота и вкус: как паста из авокадо может сократить ваше время на кухне
Задумывались ли вы, как быстро и просто можно приготовить вкусную закуску? Паста из авокадо — это не только великолепное угощение, но и настоящая находка для вашего стола! Она порадует вас своим нежным вкусом и легкостью в приготовлении. Давайте разберемся, как сделать эту аппетитную пасту всего за 10 минут.
Ингредиенты
- Авокадо — 1 шт.
- Яйца (предварительно отваренные) — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез — 2 ст. ложки
- Лимонный сок — 0.5 ч. ложки
- Черный молотый перец — по вкусу
- Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление
Сначала сварите яйца вкрутую. Для этого варите их 8-10 минут после закипания, затем охладите в холодной воде. Обратите внимание на выбор авокадо: лучше всего подойдут флоридское авокадо или сорт "Пинкертон". Калифорнийское авокадо слишком мягкое и не держит форму при нарезке.
Разрежьте авокадо пополам и извлеките косточку. С помощью ложки отделите мякоть от кожуры. Если авокадо спелое, это не составит труда. Очистите остывшие яйца от скорлупы и разрежьте их пополам. Выложите мякоть авокадо в блендер, добавьте лимонный сок, чтобы предотвратить потемнение и добавить немного кислинки. Затем добавьте яйца и измельчите все до однородной массы.
Добавьте майонез (рекомендуется использовать домашний), немного соли и пропущенные через пресс зубчики чеснока. Приправьте черным молотым перцем и тщательно перемешайте. Если вы оставили кожуру авокадо целой, заполните её получившейся пастой. Подавайте с гренками, подсушенным тостовым хлебом или свежим батоном.
