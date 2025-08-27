Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тосты с авокадо и яйцом
Опубликована сегодня в 14:38

Простота и вкус: как паста из авокадо может сократить ваше время на кухне

Как сделать пасту из авокадо: советы по выбору ингредиентов

Задумывались ли вы, как быстро и просто можно приготовить вкусную закуску? Паста из авокадо — это не только великолепное угощение, но и настоящая находка для вашего стола! Она порадует вас своим нежным вкусом и легкостью в приготовлении. Давайте разберемся, как сделать эту аппетитную пасту всего за 10 минут.

Ингредиенты

  • Авокадо — 1 шт.
  • Яйца (предварительно отваренные) — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 2 ст. ложки
  • Лимонный сок — 0.5 ч. ложки
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Сначала сварите яйца вкрутую. Для этого варите их 8-10 минут после закипания, затем охладите в холодной воде. Обратите внимание на выбор авокадо: лучше всего подойдут флоридское авокадо или сорт "Пинкертон". Калифорнийское авокадо слишком мягкое и не держит форму при нарезке.

Разрежьте авокадо пополам и извлеките косточку. С помощью ложки отделите мякоть от кожуры. Если авокадо спелое, это не составит труда. Очистите остывшие яйца от скорлупы и разрежьте их пополам. Выложите мякоть авокадо в блендер, добавьте лимонный сок, чтобы предотвратить потемнение и добавить немного кислинки. Затем добавьте яйца и измельчите все до однородной массы.

Добавьте майонез (рекомендуется использовать домашний), немного соли и пропущенные через пресс зубчики чеснока. Приправьте черным молотым перцем и тщательно перемешайте. Если вы оставили кожуру авокадо целой, заполните её получившейся пастой. Подавайте с гренками, подсушенным тостовым хлебом или свежим батоном.

