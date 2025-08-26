Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Оливковое масло
© Wikipedia by margenauer from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:34

Зелёное золото кухни: почему авокадовое масло становится маст-хэвом

В мире, где здоровье становится приоритетом, выбор масла для приготовления пищи имеет гораздо большее значение, чем кажется. Долгое время привычными фаворитами были подсолнечное и оливковое масла, однако им на смену всё чаще приходит менее известный, но более универсальный продукт — авокадовое масло.

Почему не только оливковое масло

Подсолнечное масло постепенно утратило лидерство: исследования показали, что его свойства уступают продуктам с высоким содержанием мононенасыщенных жиров. Оливковое масло, особенно extra virgin, славится способностью снижать уровень "плохого" холестерина и защищать сердце. Но у него есть и минусы: не всегда выдерживает высокие температуры и стоит дороже.

Авокадовое масло: открытие для кухни

Авокадовое масло богато витаминами A, B, K и E, а также минералами и антиоксидантами. В нём много мононенасыщенных жирных кислот, которые помогают регулировать уровень холестерина и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Другие преимущества:

  • Хорошо переносит высокие температуры — подходит не только для заправки салатов, но и для жарки.

  • Менее калорийно, чем многие другие жиры (около 867 ккал на 100 г).

  • Увлажняет кожу и помогает бороться с воспалениями благодаря антиоксидантам.

  • Чаще дешевле оливкового масла, при этом по пользе не уступает ему.

Как выбрать и хранить

Чтобы получить максимум пользы, покупайте масло холодного отжима (extra virgin) — оно сохраняет все питательные вещества. Храните бутылку в прохладном и тёмном месте, чтобы продукт не прогорк.

Использовать авокадовое масло можно по-разному:

  • добавлять в салаты, каши и готовые блюда;

  • применять для жарки и тушения, не боясь потери полезных свойств;

  • готовить домашние соусы и маринады.

Авокадовое масло — это не только тренд, но и разумная замена привычным жирам. Оно объединяет вкус, устойчивость к нагреву, пользу для сердца и доступную цену. Включив его в рацион, вы сможете готовить вкусные блюда и одновременно заботиться о здоровье.

