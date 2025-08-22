Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 15:12

Фрукт, который стирает морщины и защищает сердце: почему он ещё не в вашем меню

Авокадо укрепляет иммунитет и снижает риск катаракты

Авокадо — одна из самых универсальных и любимых фруктов в мексиканской кухне. Его добавляют в салаты, используют для приготовления гуакамоле, подают как гарнир к мясным и рыбным блюдам. Но мало кто задумывается, что авокадо — это ещё и настоящий кладезь витаминов и минералов, необходимых для здоровья организма.

Полезные свойства авокадо

В одном плоде содержится около 15 незаменимых питательных веществ, среди них:

  • витамины A, C и E;

  • фолиевая кислота;

  • клетчатка;

  • калий, магний, кальций, железо, натрий;

  • полезные мононенасыщенные жиры.

По рекомендации специалистов Минздрава Мексики, стоит употреблять хотя бы половину авокадо в день, чтобы укрепить иммунитет и поддерживать здоровье.

Чем полезен авокадо?

  • Снижает уровень "плохого" холестерина (LDL) и повышает уровень "хорошего" (HDL).

  • Стабилизирует уровень сахара в крови, помогает предотвратить инсулинорезистентность.

  • Снимает воспаление суставов (особенно полезен при ревматоидном артрите).

  • Улучшает пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки.

  • Поддерживает здоровье кожи, волос и ногтей благодаря витаминам C и E.

  • Нормализует давление за счёт высокого содержания калия.

  • Снижает риск заболеваний глаз, включая катаракту.

Рецепт: смузи из авокадо

Авокадо можно есть не только в солёных блюдах. Из него получается нежный и питательный напиток, который легко приготовить дома всего за несколько минут.

Ингредиенты

  • 1 спелый авокадо среднего размера;

  • 1 стакан холодного молока (250 мл, можно взять растительное);

  • 1 ст. л. мёда или любого другого подсластителя по вкусу.

Приготовление

  1. Очистите авокадо и выньте мякоть.

  2. Выложите её в блендер, добавьте молоко.

  3. Подсластите мёдом или другим заменителем.

  4. Взбейте до однородной, кремовой массы.

  5. Перелейте в стакан и подавайте сразу.

👉 По желанию можно добавить банан, яблоко, орехи или семена (чиа, льна, подсолнуха), чтобы напиток стал ещё вкуснее и полезнее.

Лицевая слепота: что это такое и как распознать редкое заболевание сегодня в 12:14

Когда лица становятся незнакомыми: секреты редкого неврологического нарушения

Прозопагнозия, или лицевая слепота — загадочное и редкое неврологическое расстройство, которое затрагивает около 2-2,5% населения. Узнайте, что это такое, каковы причины, симптомы и как с этим жить.

Читать полностью » Инфекционист Неронов объяснил риски готового шашлыка из супермаркета сегодня в 12:14

Маринад из супермаркета против домашнего: где риск отравления выше

Врач-инфекционист объяснил, чем домашний маринад для шашлыка лучше покупного, и предупредил, какие риски скрываются под ярким магазинным соусом. Вдобавок — простой рецепт, который подойдёт даже новичкам.

Читать полностью » Психотерапевт Ирина Крашкина: осознанное питание без гаджетов повышает продуктивность на 40% сегодня в 11:20

Хватит копать могилу продуктивности: вот, что вы делаете не так на работе

Психотерапевт советует внедрить "отпускные" привычки в работу: сон без будильника, тишина, осознанное питание. Как это снижает стресс и повышает продуктивность?

Читать полностью » Минздрав РФ обновил приказ: фельдшеры и акушерки теперь могут заменять врачей сегодня в 11:14

Полномочия расширены: как новый приказ Минздрава изменит систему здравоохранения

Минздрав обновил приказ, закрепляющий право фельдшеров и акушеров замещать врачей. Академик Стародубов разъяснил, что документ уже соответствует потребностям современной системы здравоохранения.

Читать полностью » Три порции картофеля фри в неделю повышают риск диабета на 20% сегодня в 11:11

Хрустящая закуска с последствиями: как фри разрушает здоровье

Диетолог предупредила, что привычка есть картофель фри несколько раз в неделю повышает риск диабета почти на 20%. В дело вмешиваются трансжиры и канцерогены — и даже обычная картошка становится опасной. Рассказываем, как снизить риски и чем её лучше заменить.

Читать полностью » Малина и диабет: как ягода влияет на уровень сахара в крови сегодня в 10:20

Малиновый парадокс: как сладкая ягода помогает держать сахар под контролем

Гастроэнтеролог рассказал о пользе малины для здоровья. Ягода снижает риск диабета, укрепляет сосуды и замедляет старение. Узнайте, кому малина противопоказана!

Читать полностью » В США мужчина четыре месяца принимал симптомы лимфомы Ходжкина за простуду сегодня в 10:18

Две опухоли размером с грейпфрут и теннисный мяч: история американца с лимфомой

Американец несколько месяцев игнорировал кашель и другие тревожные симптомы, пока врачи не обнаружили у него лимфому Ходжкина. Благодаря своевременной терапии он полностью выздоровел. История, которая напоминает — не стоит терпеть даже «обычный» кашель.

Читать полностью » 150 минут в неделю: секрет здоровья мозга от Виктории Симоновой сегодня в 10:14

Что происходит с мозгом, когда вы делаете это: секреты нейрогигиены от врача

Врач-гигиенист Виктория Симонова рассказала о влиянии аэробных упражнений на мозг. Регулярные нагрузки улучшают кровообращение, увеличивают объём гиппокампа и снижают риск возрастных когнитивных нарушений.

Читать полностью »

СЗФО

В Санкт-Петербурге мосты подсветят белым, синим и красным в День Государственного флага РФ
СКФО

Более 150 древних захоронений с сокровищами обнаружено при строительстве парковки в Мамисонском ущелье
Туризм

Блогер сравнил Выборг с Нюрнбергом, Ригой и Прагой
Культура и шоу-бизнес

Французский диджей Willy William даст сет в Москве на фестивале "Портал 2030-2050" 13 сентября
Еда

Рецепт яблочного пирога: как приготовить с орехами, изюмом и цельнозерновой мукой
Садоводство

Секреты опытных садоводов: что нельзя сажать рядом с томатами
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Моника Салиу назвала пользу wall sit с разведением бёдер для тазового дна
Питомцы

Почему коты шумят ночью: объяснения зоопсихологов
