Фрукт, который стирает морщины и защищает сердце: почему он ещё не в вашем меню
Авокадо — одна из самых универсальных и любимых фруктов в мексиканской кухне. Его добавляют в салаты, используют для приготовления гуакамоле, подают как гарнир к мясным и рыбным блюдам. Но мало кто задумывается, что авокадо — это ещё и настоящий кладезь витаминов и минералов, необходимых для здоровья организма.
Полезные свойства авокадо
В одном плоде содержится около 15 незаменимых питательных веществ, среди них:
-
витамины A, C и E;
-
фолиевая кислота;
-
клетчатка;
-
калий, магний, кальций, железо, натрий;
-
полезные мононенасыщенные жиры.
По рекомендации специалистов Минздрава Мексики, стоит употреблять хотя бы половину авокадо в день, чтобы укрепить иммунитет и поддерживать здоровье.
Чем полезен авокадо?
-
Снижает уровень "плохого" холестерина (LDL) и повышает уровень "хорошего" (HDL).
-
Стабилизирует уровень сахара в крови, помогает предотвратить инсулинорезистентность.
-
Снимает воспаление суставов (особенно полезен при ревматоидном артрите).
-
Улучшает пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки.
-
Поддерживает здоровье кожи, волос и ногтей благодаря витаминам C и E.
-
Нормализует давление за счёт высокого содержания калия.
-
Снижает риск заболеваний глаз, включая катаракту.
Рецепт: смузи из авокадо
Авокадо можно есть не только в солёных блюдах. Из него получается нежный и питательный напиток, который легко приготовить дома всего за несколько минут.
Ингредиенты
-
1 спелый авокадо среднего размера;
-
1 стакан холодного молока (250 мл, можно взять растительное);
-
1 ст. л. мёда или любого другого подсластителя по вкусу.
Приготовление
-
Очистите авокадо и выньте мякоть.
-
Выложите её в блендер, добавьте молоко.
-
Подсластите мёдом или другим заменителем.
-
Взбейте до однородной, кремовой массы.
-
Перелейте в стакан и подавайте сразу.
👉 По желанию можно добавить банан, яблоко, орехи или семена (чиа, льна, подсолнуха), чтобы напиток стал ещё вкуснее и полезнее.
