Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
салат с курицей и авокадо
салат с курицей и авокадо
© freepik by timolina
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:07

Забудьте об оливье: новый фаворит праздничного стола родом из обычной кухни

Как правильно приготовить салат с авокадо и яйцом: пошаговая инструкция

Задумывались ли вы, как создать идеальный салат, который будет не только вкусным, но и красивым? Салат с авокадо и яйцом — это именно то, что вам нужно! Он сочетает в себе яркие цвета и разнообразные текстуры, а также богатый вкус, который порадует даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты

  • Помидоры черри — 150 г
  • Листья салата (смеси) — 100 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Петрушка — 2 веточки (7 г)
  • Красный лук — 0.5 шт.
  • Майонез — 1 столовая ложка
  • Сметана — 1 столовая ложка
  • Лимонный сок — 1 столовая ложка

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Это упростит процесс готовки. Помидоры тщательно вымойте и обсушите. Если используете черри, разрежьте их пополам. Обычные помидоры нарежьте дольками. Выбирайте плотные плоды, чтобы они не расползлись в ходе приготовления.

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и очистите от кожуры. Нарежьте его ломтиками или полукружьями — так он будет выглядеть особенно привлекательно в салате. Очистите красную луковицу и нарежьте её тонкими полукольцами. Если хотите, замаринуйте лук в уксусе с сахаром на 20 минут для более мягкого вкуса.

Отварите яйца всмятку (2-3 минуты) или вкрутую (9-10 минут). После варки охладите и нарежьте дольками. Вы можете использовать готовую смесь салатных листьев или составить её из имеющейся у вас зелени.

Петрушку промойте, обсушите и мелко порежьте. Можно использовать и другие травы, такие как укроп или кинза. В глубокой миске смешайте листья салата, авокадо, помидоры, лук и петрушку. Добавьте лимонный сок и аккуратно перемешайте. Соль можно не добавлять, если используете майонез.

Выложите салат на тарелку и украсьте его дольками вареного яйца. Подавайте с соусниками с майонезом и сметаной для дополнительной заправки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить фаршированную скумбрию: пошаговая инструкция сегодня в 5:15

Пять шагов к идеальной закуске: как скумбрия с яйцом сделает ваш праздник незабываемым

Удивите гостей изысканной закуской: нежная фаршированная скумбрия с яйцом и морковью. Простой рецепт с эффектным результатом для вашего праздника!

Читать полностью » Рецепт бисквитного рулета: воздушное тесто без разрыхлителя и шоколадный крем сегодня в 2:16

6 яиц и плитка шоколада — и получается рулет, который тает во рту

Бисквитный рулет с шоколадным кремом без разрыхлителя: нежный, эластичный и всегда удачный. Секрет в простоте и правильных акцентах.

Читать полностью » Как приготовить салат из куриных желудков: пошаговая инструкция сегодня в 1:55

Ностальгия по домашней кухне: как простой салат может согреть душу

Откройте для себя удивительный мир бюджетной кулинарии с салатом из куриных желудков. Простой и сытный рецепт, который украсит ваш стол!

Читать полностью » Как приготовить запеченные овощи с сыром фета: рекомендации от кулинаров сегодня в 1:43

Не просто салат: скрытый кулинарный приём, который раскрывает настоящий вкус овощей

Откройте секрет идеального салата! Ароматные запечённые овощи, нежная фета, пикантная заправка… Просто, вкусно, беспроигрышно. Подходит к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо. Попробуйте!

Читать полностью » Вафли с ванильным пудингом и бисквитный крем без выпечки: подборка десертов сегодня в 1:09

Знакомые вафли превратились в кулинарное чудо — вкус детства с новым секретом

Простые рецепты, которые превращают обычный день в праздник: вафли с пудингом, бисквитный крем без выпечки и блинный торт с яблоками.

Читать полностью » Приготовление закуски из шпрот: советы по сервировке сегодня в 0:52

Повара скрывают этот трюк: как накормить гостей за 15 минут без ущерба для вкуса

Всего 15 минут — и на вашем столе ароматные бутерброды со шпротами и хрустящим огурцом. Идеально для перекуса и приёма гостей!

Читать полностью » Приготовление шашлыка: кефир смягчает свинину лучше уксуса и лимонного сока сегодня в 0:39

Маринад, который перевернет ваше представление о шашлыке: что знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить невероятно сочный шашлык из свинины на кефире! Этот простой рецепт с пошаговыми инструкциями гарантирует отличный результат.

Читать полностью » Рецепт бюджетных хлебных шашлычков из чёрствого хлеба и сыра сегодня в 0:16

Чёрствый хлеб спасает вечером: ужин получается ароматный и сытный

Чёрствый хлеб — не повод выбрасывать продукты. Из него можно приготовить оригинальные шашлычки, которые удивят вкусом и сэкономят деньги.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Доктор Гинзбург назвал лучшие продукты для укрепления иммунитета осенью
Спорт и фитнес

Тренер Nike Холли Рилинджер назвала 10 упражнений для восстановления мышц
Питомцы

Эксперты: недостаток активности и впечатлений мешает собаке идти домой
Туризм

Удобство или ограничение свободы: почему опытные путешественники не уважают пакетный туризм
Красота и здоровье

Врач Калинчев: сухая лапша быстрого приготовления может привести к смерти
Наука и технологии

Археологи обнаружили древнеримскую баню в Турции с помощью георадара
Садоводство

Когда пора собирать сладкий картофель: советы экспертов
Наука и технологии

Китай протестировал новый подводный аппарат Хайцинь в Южно-Китайском море
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru