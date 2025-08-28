Забудьте об оливье: новый фаворит праздничного стола родом из обычной кухни

Задумывались ли вы, как создать идеальный салат, который будет не только вкусным, но и красивым? Салат с авокадо и яйцом — это именно то, что вам нужно! Он сочетает в себе яркие цвета и разнообразные текстуры, а также богатый вкус, который порадует даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты

Помидоры черри — 150 г

Листья салата (смеси) — 100 г

Яйца — 3 шт.

Авокадо — 1 шт.

Петрушка — 2 веточки (7 г)

Красный лук — 0.5 шт.

Майонез — 1 столовая ложка

Сметана — 1 столовая ложка

Лимонный сок — 1 столовая ложка

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Это упростит процесс готовки. Помидоры тщательно вымойте и обсушите. Если используете черри, разрежьте их пополам. Обычные помидоры нарежьте дольками. Выбирайте плотные плоды, чтобы они не расползлись в ходе приготовления.

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и очистите от кожуры. Нарежьте его ломтиками или полукружьями — так он будет выглядеть особенно привлекательно в салате. Очистите красную луковицу и нарежьте её тонкими полукольцами. Если хотите, замаринуйте лук в уксусе с сахаром на 20 минут для более мягкого вкуса.

Отварите яйца всмятку (2-3 минуты) или вкрутую (9-10 минут). После варки охладите и нарежьте дольками. Вы можете использовать готовую смесь салатных листьев или составить её из имеющейся у вас зелени.

Петрушку промойте, обсушите и мелко порежьте. Можно использовать и другие травы, такие как укроп или кинза. В глубокой миске смешайте листья салата, авокадо, помидоры, лук и петрушку. Добавьте лимонный сок и аккуратно перемешайте. Соль можно не добавлять, если используете майонез.

Выложите салат на тарелку и украсьте его дольками вареного яйца. Подавайте с соусниками с майонезом и сметаной для дополнительной заправки.