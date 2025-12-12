Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Авокадо
Авокадо
© freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:35

Секрет здоровья сосудов скрыт в косточке: сколько нужно съедать авокадо для эффекта

Авокадо снижает уровень плохого холестерина на 6 мг/дл — CRFSN

Авокадо давно записали в "полезные жиры", но теперь у сторонников продукта появился более конкретный ориентир — сколько именно нужно съедать, чтобы увидеть сдвиги в анализах. Об этом сообщает CRFSN: исследователи изучили влияние авокадо на сердечно-сосудистую систему и пришли к выводу, что регулярное употребление фрукта связано со снижением уровня липопротеинов низкой плотности (LDL) и общего холестерина. В материале приводятся и цифры, и рекомендуемые дозировки, при которых эффект становится заметным.

Какие изменения в липидном профиле зафиксировали

По данным исследования, о котором пишет CRFSN, на фоне регулярного употребления авокадо показатели холестерина снижаются. Уровень LDL, который часто называют "плохим" холестерином, уменьшился на 6 мг/дл. Общий холестерин снизился на 7 мг/дл. В тексте подчеркивается, что речь идет о "значительном" снижении, зафиксированном в рамках оценки влияния авокадо на здоровье.

Такие изменения описываются как результат именно регулярного потребления, а не разового включения продукта в рацион. В публикации акцент сделан на том, что эффект проявляется в анализах липидного профиля. Поэтому обсуждение сводится не к вкусу или калорийности, а к измеряемым показателям крови.

Какая "точная доза" названа и что происходит при увеличении

Для достижения обозначенного эффекта исследователи рекомендуют употреблять авокадо ежедневно в определенном диапазоне. В материале CRFSN указан ориентир от 140 до 235 граммов в день. Именно при такой дозировке, как следует из текста, удается выйти на приведенные изменения LDL и общего холестерина.

Отдельно отмечено, что при увеличении суточной дозы до 250 граммов и выше положительное воздействие на показатели липидного профиля становится еще более выраженным. То есть зависимость описывается как "дозозависимая": чем больше авокадо в пределах указанных значений, тем сильнее эффект. При этом конкретные дополнительные цифры снижения при дозе 250+ граммов в публикации не приводятся.

