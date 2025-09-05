Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с крабовыми палочками и авокадо
© freepik.com is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:53

Как приготовить салат с авокадо и курицей за 25 минут и получить максимум пользы

Рецепт лёгкого салата с авокадо и курицей требует 25 минут приготовления

Вы когда-нибудь задумывались, как быстро приготовить не просто вкусный, но и полезный салат? Этот рецепт с авокадо и куриным филе — именно то, что нужно для лёгкого обеда или ужина. Нежное мясо, сливочный авокадо и свежие овощи создают идеальное сочетание вкуса и пользы.

Ингредиенты

  • Куриное филе (или индейка, креветки) — 200 г
  • Помидоры — 150 г
  • Авокадо — 1 шт.
  • Лук (репчатый или красный) — 1 шт.
  • Листья салата (или шпинат, руккола) — 100 г
  • Чёрный молотый перец — по вкусу
  • Сок лайма (или лимона, апельсина) — 2 ст. л.
  • Оливковое масло (или любое растительное с ароматом) — 1 ст. л.
  • Сахар — щепотка (2 г)
  • Морская соль — щепотка (1 г)

Почему стоит приготовить именно этот салат?

  • Быстро — всего 25 минут на всё
  • Полезно — много белка, полезных жиров и витаминов
  • Лёгкий, но сытный — идеален для тех, кто следит за фигурой
  • Универсальный — можно заменить курицу индейкой или креветками

Пошаговый рецепт приготовления

Вымойте листья салата, обсушите их бумажным полотенцем и порвите руками на небольшие кусочки. Лук очистите и нарежьте полукольцами, помидоры — на четвертинки. Промойте куриное филе и отварите до готовности. После остудите и нарежьте ломтиками.

Совет: Для выбора подходящей кастрюли смотрите статью в конце рецепта.

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и очистите от кожицы. Нарежьте мякоть небольшими кусочками и сразу сбрызните соком лайма, чтобы избежать потемнения. Смешайте сок лайма с оливковым маслом, сахаром и солью. Взбейте вилкой и оставьте на 5 минут, чтобы сахар и соль растворились полностью.

В салатнике аккуратно соедините курицу, авокадо, помидоры, лук и листья салата. Полейте заправкой и нежно перемешайте снизу вверх, чтобы сохранить сочность ингредиентов. Посыпьте салат свежемолотым чёрным перцем и подавайте сразу.

