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BMW отзывает более 140 тысяч электрокаров Mini Cooper SE
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Из-за риска перегрева BMW отзывает более 140 тысяч электрокаров Mini Cooper SE

BMW отзывает более 140 тысяч электрокаров Mini Cooper SE

Компания BMW объявила о начале масштабной сервисной акции для электромобилей Mini Cooper SE. Это связано с тем, что в аккумуляторных батареях был выявлен риск перегрева.

Под отзыв попадут более 140 тысяч электромобилей, которые были произведены на европейских заводах с ноября 2018 по январь 2024 года. В США будет отозвано более 12 500 машин, а в Германии — около 39 000.

Представители BMW заявили, что из-за технических недоработок в конструкции аккумуляторов существует вероятность их перегрева и даже возгорания, даже когда автомобиль находится в состоянии покоя. Для решения этой проблемы компания планирует внедрить специальное программное обеспечение, которое будет диагностировать потенциально опасные батареи и инициировать их замену.

На фоне этой новости акции компании на торгах во вторник снизились в цене на 1%. С начала года рыночная капитализация BMW сократилась на 18,3%, составив 52,05 миллиарда евро.

Фото: From Wikimedia Commons/ Alexander Migl (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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