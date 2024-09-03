Из-за риска перегрева BMW отзывает более 140 тысяч электрокаров Mini Cooper SE

Компания BMW объявила о начале масштабной сервисной акции для электромобилей Mini Cooper SE. Это связано с тем, что в аккумуляторных батареях был выявлен риск перегрева.
Под отзыв попадут более 140 тысяч электромобилей, которые были произведены на европейских заводах с ноября 2018 по январь 2024 года. В США будет отозвано более 12 500 машин, а в Германии — около 39 000.
Представители BMW заявили, что из-за технических недоработок в конструкции аккумуляторов существует вероятность их перегрева и даже возгорания, даже когда автомобиль находится в состоянии покоя. Для решения этой проблемы компания планирует внедрить специальное программное обеспечение, которое будет диагностировать потенциально опасные батареи и инициировать их замену.
На фоне этой новости акции компании на торгах во вторник снизились в цене на 1%. С начала года рыночная капитализация BMW сократилась на 18,3%, составив 52,05 миллиарда евро.
Фото: From Wikimedia Commons/ Alexander Migl (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Турецкий беспилотник нанес удар по курдскому штабу в Сирии
Во вторник сирийский информатор, осведомленный о ситуации на местах, сообщил российскому информационному агентству РИА Новости о нападении беспилотного летательного аппарата ВВС Турции на транспортное средство в городе Камышли на севере Сирии.
Джорджа Мелони пригрозила отставкой Дженнаро Санджулиано
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассматривает возможность отстранения министра культуры Дженнаро Санджулиано, если подтвердится информация о расходах министерства на командировки инфлюенсера Марии Розарии Бочча, которая объявила себя "советником" министра, сообщает газета Repubblica.
Станислав Садальский рассказал о своём необычном завтраке: "Но я же не животное"
Актёр Станислав Садальский объяснил, как отличается его завтрак дома и когда он в разъездах.
Леди Гага и Майкл Полански не скрывали чувств на Венецианском кинофестивале
Леди Гага прибыла на Венецианский кинофестиваль вместе со своим женихом Майклом Полански, продемонстрировав помолвочное кольцо с большим бриллиантом.