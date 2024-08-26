В Госдуму внесли инициативу о выдворении из РФ иностранцев с судимостью

Зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству (партия "Новые люди") Сардана Авксентьева внесла в Госдуму законопроект о высылке из РФ иностранцев, имеющих судимость, пишет ТАСС.
"Буквально сегодня мы этот законопроект внесли — о высылке и признании нежелательным нахождения на территории нашей страны иностранных граждан, имеющих судимость", — рассказала политик.
Сардана Авксентьева заявляет, что норма не будет распространяться на лиц, "которые были осуждены на территории своих стран за свои политические взгляды, за пророссийскую позицию, пострадали за свободу слова".
В законопроекте указано, что речь идет как об иностранных гражданах, так и о лицах без гражданства, совершивших умышленное преступление на территории России или другого государства, отмечает ТАСС.
"Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены РВП и ВНЖ", — заявила ранее Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.
По данным политика, в настоящий момент запрещен въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, однако по истечении срока погашения такие граждане сразу могут въехать в РФ.
Фото: сайт Государственной Думы РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
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