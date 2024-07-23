Популярное в Росии приложение для купли-продажи "Авито" неожиданно исчезло из магазина приложений App Store. Об этом сообщили представители компании, отметив, что причины сбоя пока неизвестны. При этом в магазине Google Play приложение по-прежнему доступно для загрузки.

Компания проинформировала пользователей через свой Telegram-канал о возникшей проблеме. Представители сервиса заверили, что ведется работа по выяснению обстоятельств произошедшего.

В связи с возникшей ситуацией, "Авито" рекомендует своим клиентам не удалять уже установленное приложение с устройств. Также предлагается отключить функцию автоматического удаления неиспользуемых приложений.

Для тех пользователей, у которых приложение не было установлено ранее, компания предлагает альтернативный вариант — использование мобильной версии сайта.

Представители "Авито" заверили, что как только появится более подробная информация о причинах исчезновения приложения из App Store, она будет незамедлительно доведена до сведения пользователей.

Фото: From Wikimedia Commons/ ArnoldReinhold (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)