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«Авито» и Ozon запустили сервисы для помощи жителям Курской области
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Помощь жителям Курской области от «Авито» и Ozon: баллы, жилье и работа в рамках сотрудничества с «Госуслугами»

«Авито» и Ozon запустили сервисы для помощи жителям Курской области

Сервисы для оказания помощи жителям Курской области запустили компании "Авито" и Ozon в рамках сотрудничества с "Госуслугами". Как сообщили пресс-службы этих организаций, инициатива направлена на поддержку людей, вынужденных покинуть свои дома из-за сложившейся ситуации.

Маркетплейс Ozon предоставит жителям 3 тысячи баллов (эквивалентно 3 тысячам рублей), которые можно использовать в специальном разделе с товарами по сниженным ценам. Кроме того, пользователи Ozon смогут приобрести сертификат на 500 рублей, который будет автоматически перечислен пострадавшим. Для получения помощи жители региона должны заполнить заявку на портале "Госуслуги".

Пользователи "Авито" смогут предложить бесплатное жилье тем, кто оказался в трудной ситуации, с помощью нового фильтра в разделе аренды "предоставлю жилье бесплатно". Также сервис поможет найти временную работу с проживанием. Платформа окажет поддержку работодателям Курской области, ищущим сотрудников в сфере социальных услуг.

Конфликт на границе Курской области продолжается с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального уровня, а также объявлена контртеррористическая операция. В некоторых районах объявлена эвакуация.

Фото: freepik

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