"Авито" запускает бесплатную доставку для жителей приграничных регионов в рамках кампании #яПомогаю

#яПомогаю: "Авито" запускает кампанию помощи пострадавшим от ЧС в регионах

Онлайн-платформа "Авито" объявляет о старте гуманитарной кампании #яПомогаю, направленной на поддержку жителей Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей.

Как помочь:

Предложите вещи: Разместите объявление о продаже вещей первой необходимости, средств гигиены, детских товаров, бытовой техники и т.д. по символической цене 1 рубль с хэштегом #яПомогаю.

Поддержите "ЛизаАлерт": Поисково-спасательному отряду нужны ноутбуки, телефоны, топливо и транспорт. Информация о помощи доступна на специальном лендинге #яПомогаю.

"Авито" обеспечивает:

Бесплатную доставку: Волонтеры Российского Красного Креста (РКК), помогающие жителям пострадавших областей, смогут воспользоваться бесплатной доставкой "Авито" с хэштегом #яПомогаю.

Продление сроков хранения: Для временно закрытых пунктов выдачи заказов будут продлены сроки хранения посылок.

Компенсацию отмененных броней: Арендодателям и арендаторам жилья в Курской области "Авито" компенсирует отмененные бронирования.

Российский Красный Крест - ключевой партнер кампании:

Команда и волонтеры РКК принимают заявки на получение помощи от пострадавших.

Опыт прошлых кампаний:

Весной "Авито" провела аналогичную кампанию для жителей регионов, пострадавших от наводнений. Россияне безвозмездно передали через платформу помощь на сумму почти 30 миллионов рублей.

Пострадавшие могут оставить заявку на получение адресной помощи через:- Белгородское региональное отделение Российского Красного Креста по адресу:

Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, дом 181; e-mail: [email protected]

;- Курское региональное отделение Российского Красного Креста по адресу: Курск, улица Радищева, 87/7; e-mail: [email protected];

- Центральный аппарат Российского Красного Креста: +7 (499) 126-75-71;- номер федеральной горячей линии Российского Красного Креста: +7 (800) 234 07 07.

По мере дополнения контактных данных региональных отделений Красного Креста информация будет обновляться.

Фото:Wikimedia Commons/Own work, Верещагин в, (лицензией Attribution-Share Alike 4.0.)