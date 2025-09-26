Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:19

Чем пахнет дата-центр: "Авито" ищет воду, подрядчиков и 16 млрд на инфраструктуру

"Авито" рассматривает строительство собственного дата-центра мощностью до 20 МВт — "Ведомости"

Крупнейшая онлайн-площадка объявлений в России, компания "Авито", рассматривает возможность строительства собственного центра обработки данных (ЦОД). По информации издания "Ведомости", земельный участок в Московской области уже приобретён, ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками о возведении объекта.

Речь идёт о дата-центре мощностью 5 МВт с перспективой расширения до 20 МВт. Однако окончательное решение пока не принято: в компании параллельно обсуждают вариант расширения партнёрских соглашений с существующими провайдерами.

Подготовительные шаги

"Авито" уже проводила ряд тендеров, связанных с проектом.

  • В июле 2025 года — конкурс на работы по оформлению недропользования и поиску источника водоснабжения.

  • В марте — тендер на разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы для "СКС ЦОД Авито".

Итоги закупок официально пока не опубликованы.

По оценкам аналитиков, инвестиции в проект могут составить от 7 до 16 млрд рублей, что сопоставимо с затратами крупных российских ИТ-компаний на создание собственных дата-центров.

Позиция компании

Представитель "Авито" подтвердил, что проект находится в стадии обсуждения:

  • окончательное решение о строительстве ещё не принято;

  • возможна альтернатива в виде расширения сотрудничества с действующими ЦОД-провайдерами;

  • в случае реализации объект будет использоваться только для собственных нужд, сдавать мощности в аренду компания не планирует.

Зачем "Авито" собственный ЦОД

Растущие потребности связаны с новыми продуктами и сервисами, в первую очередь с внедрением технологий искусственного интеллекта.

Весной 2025 года компания представила новую стратегию:

  • инвестиции в ИИ-разработки — 12 млрд рублей;

  • прогнозируемая выручка от этих инициатив — 21 млрд рублей.

В августе "Авито" объявила о дополнительных вложениях в размере 1 млрд рублей для развития нового отдела исследований и разработок (R&D) в сфере искусственного интеллекта.

Планы включают создание собственных генеративных моделей и запуск образовательных программ совместно с университетами для подготовки специалистов.

Сравнение: аренда vs собственный ЦОД

Параметр Аренда у провайдеров Собственный ЦОД
Капзатраты Низкие 7-16 млрд ₽
Время запуска Быстро 1-3 года
Масштабирование Ограничено контрактами Гибко, до 20 МВт
Контроль над данными Частичный Полный
Использование Совместно с другими клиентами Только для "Авито"

Советы шаг за шагом для бизнеса

  1. Рассчитать текущую и прогнозируемую нагрузку на инфраструктуру.

  2. Сравнить стоимость аренды и владения в горизонте 5-10 лет.

  3. Учесть потребности ИИ-сервисов, которые требуют высокой производительности и низких задержек.

  4. Выбрать площадку с возможностью расширения до 20 МВт.

  5. Обеспечить энергоэффективность (PUE) и резервирование на уровне Tier III или выше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать рост потребностей в ИИ → дефицит мощностей → строить собственный ЦОД или расширять аренду.

  • Зависеть только от партнёров → риск ограничений и высоких цен → диверсифицировать: аренда + собственная площадка.

  • Недооценить затраты на эксплуатацию → убытки → привлекать специализированных подрядчиков.

А что если…

Если проект будет реализован, "Авито" получит полный контроль над критичной инфраструктурой и снизит зависимость от внешних поставщиков. Если решение будет отложено, компания продолжит использовать арендуемые мощности, но рискует столкнуться с ограничениями при масштабировании. Если же инвестиции в ИИ оправдают себя, ЦОД может стать ключевым элементом технологической независимости "Авито".

Плюсы и минусы собственного ЦОДа

Плюсы Минусы
Полный контроль над данными Высокие капитальные вложения
Возможность гибкого масштабирования Долгий срок строительства
Оптимизация под ИИ-нагрузки Риски задержек и роста стоимости проекта
Снижение зависимости от аренды Необходимость найма и обучения персонала
Рост технологической независимости Использование только для внутренних нужд

FAQ

Зачем "Авито" свой ЦОД?
Для обслуживания ИИ-сервисов и новых продуктов, требующих высокой мощности.

Сколько стоит проект?
От 7 до 16 млрд рублей.

Когда появится дата-центр?
Если решение будет принято в ближайшее время, ввод в эксплуатацию возможен через 1-3 года.

Будут ли сдавать мощности в аренду?
Нет, объект планируется исключительно для внутренних задач.

Какие альтернативы?
Расширение сотрудничества с внешними провайдерами.

Мифы и правда

  • Миф: "Авито" строит ЦОД, чтобы сдавать мощности другим компаниям.
    Правда: дата-центр будет использоваться только для собственных нужд.

  • Миф: у "Авито" нет опыта работы с ЦОДами.
    Правда: компания уже арендует мощности у сторонних провайдеров.

  • Миф: проект полностью утверждён.
    Правда: окончательное решение ещё не принято.

Три интересных факта

  1. "Авито" инвестирует в ИИ больше, чем многие российские ИТ-компании среднего масштаба.

  2. Планируемая мощность нового ЦОДа (20 МВт) сопоставима с современными дата-центрами крупных операторов.

  3. Компания параллельно развивает образовательные программы с вузами, формируя собственный кадровый резерв.

Исторический контекст

  • 2023-2024: рост интереса к ИИ-технологиям в России.

  • Март 2025: "Авито" объявляет о стратегии инвестиций в ИИ на 12 млрд рублей.

  • Июль 2025: компания проводит тендеры для возможного ЦОДа.

  • Сентябрь 2025: подтверждение намерений, но решение о строительстве пока не принято.

