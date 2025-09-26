Чем пахнет дата-центр: "Авито" ищет воду, подрядчиков и 16 млрд на инфраструктуру
Крупнейшая онлайн-площадка объявлений в России, компания "Авито", рассматривает возможность строительства собственного центра обработки данных (ЦОД). По информации издания "Ведомости", земельный участок в Московской области уже приобретён, ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками о возведении объекта.
Речь идёт о дата-центре мощностью 5 МВт с перспективой расширения до 20 МВт. Однако окончательное решение пока не принято: в компании параллельно обсуждают вариант расширения партнёрских соглашений с существующими провайдерами.
Подготовительные шаги
"Авито" уже проводила ряд тендеров, связанных с проектом.
-
В июле 2025 года — конкурс на работы по оформлению недропользования и поиску источника водоснабжения.
-
В марте — тендер на разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы для "СКС ЦОД Авито".
Итоги закупок официально пока не опубликованы.
По оценкам аналитиков, инвестиции в проект могут составить от 7 до 16 млрд рублей, что сопоставимо с затратами крупных российских ИТ-компаний на создание собственных дата-центров.
Позиция компании
Представитель "Авито" подтвердил, что проект находится в стадии обсуждения:
-
окончательное решение о строительстве ещё не принято;
-
возможна альтернатива в виде расширения сотрудничества с действующими ЦОД-провайдерами;
-
в случае реализации объект будет использоваться только для собственных нужд, сдавать мощности в аренду компания не планирует.
Зачем "Авито" собственный ЦОД
Растущие потребности связаны с новыми продуктами и сервисами, в первую очередь с внедрением технологий искусственного интеллекта.
Весной 2025 года компания представила новую стратегию:
-
инвестиции в ИИ-разработки — 12 млрд рублей;
-
прогнозируемая выручка от этих инициатив — 21 млрд рублей.
В августе "Авито" объявила о дополнительных вложениях в размере 1 млрд рублей для развития нового отдела исследований и разработок (R&D) в сфере искусственного интеллекта.
Планы включают создание собственных генеративных моделей и запуск образовательных программ совместно с университетами для подготовки специалистов.
Сравнение: аренда vs собственный ЦОД
|Параметр
|Аренда у провайдеров
|Собственный ЦОД
|Капзатраты
|Низкие
|7-16 млрд ₽
|Время запуска
|Быстро
|1-3 года
|Масштабирование
|Ограничено контрактами
|Гибко, до 20 МВт
|Контроль над данными
|Частичный
|Полный
|Использование
|Совместно с другими клиентами
|Только для "Авито"
Советы шаг за шагом для бизнеса
-
Рассчитать текущую и прогнозируемую нагрузку на инфраструктуру.
-
Сравнить стоимость аренды и владения в горизонте 5-10 лет.
-
Учесть потребности ИИ-сервисов, которые требуют высокой производительности и низких задержек.
-
Выбрать площадку с возможностью расширения до 20 МВт.
-
Обеспечить энергоэффективность (PUE) и резервирование на уровне Tier III или выше.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать рост потребностей в ИИ → дефицит мощностей → строить собственный ЦОД или расширять аренду.
-
Зависеть только от партнёров → риск ограничений и высоких цен → диверсифицировать: аренда + собственная площадка.
-
Недооценить затраты на эксплуатацию → убытки → привлекать специализированных подрядчиков.
А что если…
Если проект будет реализован, "Авито" получит полный контроль над критичной инфраструктурой и снизит зависимость от внешних поставщиков. Если решение будет отложено, компания продолжит использовать арендуемые мощности, но рискует столкнуться с ограничениями при масштабировании. Если же инвестиции в ИИ оправдают себя, ЦОД может стать ключевым элементом технологической независимости "Авито".
Плюсы и минусы собственного ЦОДа
|Плюсы
|Минусы
|Полный контроль над данными
|Высокие капитальные вложения
|Возможность гибкого масштабирования
|Долгий срок строительства
|Оптимизация под ИИ-нагрузки
|Риски задержек и роста стоимости проекта
|Снижение зависимости от аренды
|Необходимость найма и обучения персонала
|Рост технологической независимости
|Использование только для внутренних нужд
FAQ
Зачем "Авито" свой ЦОД?
Для обслуживания ИИ-сервисов и новых продуктов, требующих высокой мощности.
Сколько стоит проект?
От 7 до 16 млрд рублей.
Когда появится дата-центр?
Если решение будет принято в ближайшее время, ввод в эксплуатацию возможен через 1-3 года.
Будут ли сдавать мощности в аренду?
Нет, объект планируется исключительно для внутренних задач.
Какие альтернативы?
Расширение сотрудничества с внешними провайдерами.
Мифы и правда
-
Миф: "Авито" строит ЦОД, чтобы сдавать мощности другим компаниям.
Правда: дата-центр будет использоваться только для собственных нужд.
-
Миф: у "Авито" нет опыта работы с ЦОДами.
Правда: компания уже арендует мощности у сторонних провайдеров.
-
Миф: проект полностью утверждён.
Правда: окончательное решение ещё не принято.
Три интересных факта
-
"Авито" инвестирует в ИИ больше, чем многие российские ИТ-компании среднего масштаба.
-
Планируемая мощность нового ЦОДа (20 МВт) сопоставима с современными дата-центрами крупных операторов.
-
Компания параллельно развивает образовательные программы с вузами, формируя собственный кадровый резерв.
Исторический контекст
-
2023-2024: рост интереса к ИИ-технологиям в России.
-
Март 2025: "Авито" объявляет о стратегии инвестиций в ИИ на 12 млрд рублей.
-
Июль 2025: компания проводит тендеры для возможного ЦОДа.
-
Сентябрь 2025: подтверждение намерений, но решение о строительстве пока не принято.
