Чем пахнет дата-центр: "Авито" ищет воду, подрядчиков и 16 млрд на инфраструктуру

Крупнейшая онлайн-площадка объявлений в России, компания "Авито", рассматривает возможность строительства собственного центра обработки данных (ЦОД). По информации издания "Ведомости", земельный участок в Московской области уже приобретён, ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками о возведении объекта.

Речь идёт о дата-центре мощностью 5 МВт с перспективой расширения до 20 МВт. Однако окончательное решение пока не принято: в компании параллельно обсуждают вариант расширения партнёрских соглашений с существующими провайдерами.

Подготовительные шаги

"Авито" уже проводила ряд тендеров, связанных с проектом.

В июле 2025 года — конкурс на работы по оформлению недропользования и поиску источника водоснабжения.

В марте — тендер на разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы для "СКС ЦОД Авито".

Итоги закупок официально пока не опубликованы.

По оценкам аналитиков, инвестиции в проект могут составить от 7 до 16 млрд рублей, что сопоставимо с затратами крупных российских ИТ-компаний на создание собственных дата-центров.

Позиция компании

Представитель "Авито" подтвердил, что проект находится в стадии обсуждения:

окончательное решение о строительстве ещё не принято;

возможна альтернатива в виде расширения сотрудничества с действующими ЦОД-провайдерами;

в случае реализации объект будет использоваться только для собственных нужд, сдавать мощности в аренду компания не планирует.

Зачем "Авито" собственный ЦОД

Растущие потребности связаны с новыми продуктами и сервисами, в первую очередь с внедрением технологий искусственного интеллекта.

Весной 2025 года компания представила новую стратегию:

инвестиции в ИИ-разработки — 12 млрд рублей ;

прогнозируемая выручка от этих инициатив — 21 млрд рублей.

В августе "Авито" объявила о дополнительных вложениях в размере 1 млрд рублей для развития нового отдела исследований и разработок (R&D) в сфере искусственного интеллекта.

Планы включают создание собственных генеративных моделей и запуск образовательных программ совместно с университетами для подготовки специалистов.

Сравнение: аренда vs собственный ЦОД

Параметр Аренда у провайдеров Собственный ЦОД Капзатраты Низкие 7-16 млрд ₽ Время запуска Быстро 1-3 года Масштабирование Ограничено контрактами Гибко, до 20 МВт Контроль над данными Частичный Полный Использование Совместно с другими клиентами Только для "Авито"

FAQ

Зачем "Авито" свой ЦОД?

Для обслуживания ИИ-сервисов и новых продуктов, требующих высокой мощности.

Сколько стоит проект?

От 7 до 16 млрд рублей.

Когда появится дата-центр?

Если решение будет принято в ближайшее время, ввод в эксплуатацию возможен через 1-3 года.

Будут ли сдавать мощности в аренду?

Нет, объект планируется исключительно для внутренних задач.

Какие альтернативы?

Расширение сотрудничества с внешними провайдерами.

