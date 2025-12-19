Семейный перелёт как платная опция: авиакомпанию лишили спорного заработка

Практика рассадки пассажиров с детьми на российских авиарейсах стала предметом судебного разбирательства и завершилась не в пользу перевозчика. Платная услуга, позволявшая гарантировать посадку ребёнка рядом с родителем, была признана незаконной. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру России.

Проверка прокуратуры и выявленные нарушения

С требованием проверить действия авиакомпании "Победа" выступила Генпрокуратура России. По её поручению Московская межрегиональная транспортная прокуратура изучила соблюдение прав пассажиров, следующих с детьми. В ходе проверки были выявлены нарушения, в том числе связанные с вопросами безопасности несовершеннолетних на борту воздушных судов.

В надзорном ведомстве установили, что при продаже авиабилетов перевозчик навязывал дополнительную платную услугу по выбору мест для совместного перелёта. Речь шла о пассажирах, путешествующих с несовершеннолетними в возрасте от 12 до 18 лет. В случае отказа от оплаты ребёнок и сопровождающий его взрослый зачастую оказывались размещены раздельно.

Позиция Генпрокуратуры

"По требованию Генпрокуратуры России признаны незаконными действия авиакомпании "Победа", навязывавшей пассажирам с детьми услугу по выбору мест для совместного перелета", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как следует из материалов проверки, подобная практика затрагивала не только вопросы комфорта, но и аспекты безопасности, поскольку раздельная посадка ребёнка и родителя могла создавать риски во время полёта. Эти обстоятельства легли в основу обращения прокуратуры в суд.

Судебные решения и их итог

Щербинский районный суд Москвы рассмотрел требования надзорного ведомства и признал действия авиакомпании незаконными. Суд согласился с доводами прокуратуры о недопустимости навязывания платной услуги для обеспечения совместного перелёта родителей и детей.

Позднее Московский городской суд оставил это решение без изменений, а жалобу ООО "Авиакомпания "Победа"" — без удовлетворения.