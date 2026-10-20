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Главная / Туризм
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:34

Цены на авиабилеты готовятся к новому взлету: сразу несколько факторов ударят по кошелькам пассажиров

Удорожание стоимости авиационного керосина, который является ключевой статьей расходов любого перевозчика, станет главной причиной повышения стоимости билетов на авиаперелет, объяснил Заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. В комментарии NewsInfo эксперт детально разобрал экономические и технические факторы, которые могут спровоцировать кризис доступности полетов к 2027 году.

Ранее глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири также спрогнозировал рекордное подорожание авиабилетов в 2027 году. По его мнению, отрасль испытывает серьезные трудности из-за высоких налогов, что значительно ухудшает финансовое положение перевозчиков.

Чтобы избежать банкротства, компании вынуждены перекладывать эти затраты на плечи пассажиров, говорит эксперт. Параллельно с этим растут тарифы на наземное обслуживание в аэропортах, особенно в тех, что находятся в частной собственности. Ситуация усугубляется частыми изменениями графиков, из-за чего многие авиакомпании массово вычеркивают рейсы из своих планов на ближайшие сезоны.

"Массовые уходы на запасный аэродром — это приносит авиакомпаниям колоссальные дополнительные расходы. Тратится авиакеросин. Тратится моторесурс при уходе на запас на аэродром. И, конечно, подвергаются очень большим неудобствам пассажиры", — пояснил Смирнов.

Дополнительное давление на российскую авиацию оказывает необходимость поддержания летной годности иностранного парка судов. Из-за прекращения официального сотрудничества с мировыми авиастроителями компаниям приходится использовать механизмы параллельного импорта. Сложная логистика и обходные пути поставок запчастей увеличивают стоимость комплектующих в несколько раз. На фоне этого текущие цены на перелеты по России выглядят временным затишьем перед грядущей бурей.

Специалист также обратил внимание на многолетнюю стагнацию отрасли. Если в 1990 году объемы перевозок в стране были сопоставимы с показателями США и Европы, то за последние десятилетия Россия заметно отстала от мировых лидеров. Одной из причин стагнации стал дефицит отечественной авиатехники.

"Повышение цены — это тоже не палочка-выручалочка. Повышение цен влечет к отторжению большой массы пассажиров, которые не в состоянии высокие цены платить за авиаперелеты. Они просто пересаживаются на другие виды транспорта", — отметил эксперт.

Особую тревогу вызывает состояние малой авиации. Закрытие небольших аэродромов в Сибири и на Дальнем Востоке приводит к изоляции целых регионов, где отсутствуют альтернативные виды транспорта. В условиях, когда стоимость керосина в аэропортах постоянно меняется, поддержание связности территорий становится критической проблемой. Зачастую популярные направления для отпуска становятся недоступными не только из-за рыночных факторов, но и по причине системного кризиса инфраструктуры.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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