© commons.wikimedia.org by Government of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:52

Казахстан и Узбекистан запускают десятки новых рейсов — путешественники узнают об этом не сразу

Казахстан и Узбекистан увеличили количество регулярных рейсов между столицами

Переговоры между авиационными властями Казахстана и Узбекистана в рамках Конференции рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации (Ц5+1) привели к заметным изменениям. Встреча прошла 15 августа и стала важным шагом в развитии транспортной доступности региона.

Новые частоты и маршруты

Стороны договорились, что назначенные авиакомпании смогут выполнять до 42 рейсов в неделю по направлениям Алматы — Ташкент и Астана — Ташкент. Для остальных маршрутов установлено ограничение — не более 14 рейсов еженедельно.

Кроме того, расширен перечень городов, куда перевозчики смогут выполнять регулярные рейсы. Это позволит путешественникам выбирать больше удобных вариантов перелётов.

Рост сотрудничества

Гражданская авиация двух стран активно развивается. Уже этим летом появилось несколько новых маршрутов.

  • С 3 июля 2025 года узбекистанская компания My Freighter (Centrum Air) запустила рейсы Актау — Нукус два раза в неделю.
  • С 15 июля 2025 года казахстанский лоукостер Fly Arystan открыл сообщение Атырау — Ташкент с частотой три рейса в неделю.

Перспективы

Министерство транспорта Казахстана ещё 11 апреля 2025 года сообщало о планах расширять сеть международных авиамаршрутов. Последние договорённости подтверждают, что курс на углубление сотрудничества с Узбекистаном набирает обороты.

Такой шаг обещает не только улучшить мобильность граждан, но и открыть новые возможности для деловых поездок и туризма.

