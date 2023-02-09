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  • Опубликована сегодня в 9:46

Мишустин: Россия разрабатывает линейку новых самолетов и вертолетов

Целая линейка самолетов и вертолетов, которая сегодня разрабатывается в России, станет основой отечественной авиации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустинв своем видеопоздравлении к столетию отечественной гражданской авиации.

"Идет активная работа по развитию отечественного производства самолетов и вертолетов. Причем всей линейки — от совсем небольших региональных машин до крупных дальнемагистральных лайнеров. Эта современная техника нового поколения станет основой российской авиации", — отметил премьер.

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