Целая линейка самолетов и вертолетов, которая сегодня разрабатывается в России, станет основой отечественной авиации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустинв своем видеопоздравлении к столетию отечественной гражданской авиации.

"Идет активная работа по развитию отечественного производства самолетов и вертолетов. Причем всей линейки — от совсем небольших региональных машин до крупных дальнемагистральных лайнеров. Эта современная техника нового поколения станет основой российской авиации", — отметил премьер.