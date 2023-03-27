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  • Опубликована сегодня в 12:54

Количество авиарейсов в России увеличится в два раза до 19 тыс. в неделю

Авиакомпании во время летнего сезона увеличат количество рейсов по России в два раза до 19 тыс. в неделю, сообщает Росавиация.

При этом увеличится и количество полетов по международным направлениям. Всего российские перевозчики получили разрешение на выполнение 3,3 тыс. рейсов в неделю (рост по сравнению с зимним сезоном составил 65%).

Одновременно с этим иностранные авиаперевозчики также планируют увеличить количество полетов в Россию на 30%.

Россия имеет несколько крупных авиакомпаний, которые предоставляют широкий спектр услуг для пассажиров внутри страны и за ее пределами. Среди них Аэрофлот, S7 Airlines, Ural Airlines.

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