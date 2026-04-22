Больное сердце не прощает беспечности: что должно быть под рукой в авиаперелете

Человеку с проблемами с сердцем перед перелетом нельзя прерывать лечение, а подготовка к поездке должна зависеть от конкретного диагноза, отметил кардиолог, Заслуженный врач России, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский. О том, что учесть при перелете с сердечными заболеваниями, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Серебрянский подчеркнул, что универсальных советов перед перелетом для всех пациентов с сердечными заболеваниями нет. По его словам, подготовка зависит от того, о каком именно диагнозе идет речь, поэтому без консультации врача и обследования общие рекомендации могут быть бесполезны.

"Надо знать заболевание сердца. От этого многое зависит, потому что аритмия это одно, давление это другое", — отметил Серебрянский.

Он добавил, что человеку с проблемами с сердцем нельзя прекращать лечение перед поездкой.

"Должен аптечку с собой брать. Врач должен выписать лекарства на перелет. Укомплектовать аптечку или выписать рецепты. Но лучше укомплектовать, потому что будет гарантировано, что у него с собой все лекарства есть", — посоветовал кардиолог.

По словам кардиолога, страдающему сердечными недугами человеку по возможности лучше лететь не одному, а с родственником, который знает о заболевании и может помочь в дороге.