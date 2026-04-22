Стюардесса разговаривает с пассажиром
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:37

Больное сердце не прощает беспечности: что должно быть под рукой в авиаперелете

Человеку с проблемами с сердцем перед перелетом нельзя прерывать лечение, а подготовка к поездке должна зависеть от конкретного диагноза, отметил кардиолог, Заслуженный врач России, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский. О том, что учесть при перелете с сердечными заболеваниями, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Серебрянский подчеркнул, что универсальных советов перед перелетом для всех пациентов с сердечными заболеваниями нет. По его словам, подготовка зависит от того, о каком именно диагнозе идет речь, поэтому без консультации врача и обследования общие рекомендации могут быть бесполезны.

"Надо знать заболевание сердца. От этого многое зависит, потому что аритмия это одно, давление это другое", — отметил Серебрянский.

Он добавил, что человеку с проблемами с сердцем нельзя прекращать лечение перед поездкой.

"Должен аптечку с собой брать. Врач должен выписать лекарства на перелет. Укомплектовать аптечку или выписать рецепты. Но лучше укомплектовать, потому что будет гарантировано, что у него с собой все лекарства есть", — посоветовал кардиолог.

По словам кардиолога, страдающему сердечными недугами человеку по возможности лучше лететь не одному, а с родственником, который знает о заболевании и может помочь в дороге.

"Умирают даже в возрасте сорока лет, не имея с собой лекарства. В самолете могут оказаться лекарства самые элементарные, нитроглицерин. А могут не оказаться", — предупредил врач.

Читайте также

Мода на купальники резко сменила курс: пляжный образ собирают по новым правилам 14.04.2026 в 16:49

Стилист Анна Скороходова рассказала NewsInfo, почему купальник этим летом станет полноценным модным объектом.

Читать полностью » Новый реестр антипрививочников обсуждают в России: последствия поставили под вопрос 14.04.2026 в 13:37

Вирусолог Анатолий Альтштейн оценил для NewsInfo идею создания в России базы антипрививочников.

Читать полностью » Оспа обезьян подбирается незаметно: первые симптомы легко спутать с десятками болезней 14.04.2026 в 13:37

Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал NewsInfo, насколько опасна оспа обезьян для человека и какие симптомы появляются первыми.

Читать полностью » Реакция как при аллергии, но анализы чистые: что происходит с организмом 09.04.2026 в 17:46

Иммунолог Ирина Ярцева объяснила NewsInfo, как отличить аллергию от гиперчувствительности.

Читать полностью » Антибиотики спасают, но оставляют след: когда без поддержки организм уже не справится 09.04.2026 в 17:45

Кардиолог Андрей Кондрахин рассказал NewsInfo, когда после антибиотиков нужно восстанавливать микрофлору кишечника.

Читать полностью » Карта личности на ладони: психолог Шеховцов раскрыл связь длины мизинца и типа характера 09.04.2026 в 15:34

Анатомические маркеры на руках могут стать поводом для глубокой саморефлексии и серьезного разговора о скрытых особенностях восприятия окружающего мира.

Читать полностью » Очищение организма превратилось в миф: что на самом деле происходит внутри 08.04.2026 в 17:53

Диетолог Ирина Писарева объяснила NewsInfo, можно ли "прочистить" организм детокс-программами.

Читать полностью » Солнце работает как витамин: но лишние минуты запускают опасный процесс 08.04.2026 в 17:11

Иммунолог Владимир Болибок объяснил NewsInfo, сколько нужно солнца для выработки витамина D.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
Орловские врачи назвали анализы, которые находят рак на нулевой стадии: проверьте список
Туризм
Билеты куплены, отель забронирован, а вас не выпускают: главные причины запрета и как их избежать
Питомцы
Живодерам напомнили о наказании: реальный срок можно получить не только по статье о животных
Россия
Брак — легко, развод — нет? Что хотят изменить в России, чтобы усложнить расставание супругов.
Туризм
Погода в горах не прощает самоуверенности: новичкам назвали правила, которые спасают жизнь
Садоводство
Картофель перед посадкой легко испортить одной привычкой: все зависит от сорта
Россия
Наказание за наркотики уменьшат вдвое: кто получит амнистию и кто против этого
Россия
"Цифровая метка" на каждом переводе: с 1 июля СБП будет знать о вас больше
