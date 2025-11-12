Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:40

Чемоданы ломают, вскрывают и путают — если не знать эти хитрости

Путешественник Киплюкс рассказал, как предотвратить порчу багажа во время авиаперелета

Оборачивать чемодан в пленку и отмечать его яркой меткой, чтобы не перепутать с чужим посоветовал руководитель клуба путешественников "Кочевники духа" Вячеслав Киплюкс. В беседе с NewsInfo он поделился своими рекомендациями по защите багажа.

Эксперт подчеркнул важность упаковки багажа: обертывание пленкой защищает от повреждений и попыток вскрытия.

"Это не помешает. В аэропортах или дома обертывать, продается специальный целлофан, не пищевая пленка только, она прилипает. Это самое надежное, обернуть", — порекомендовал путешественник.

Он посоветовал и другой способ защиты багажа при авиаперелётах.

"Имейте всегда маленький замочек на молнии. Закрыть свой багаж и в него никто не проникнет. Багаж желательно как-то отметить, чтобы никто вашу сумку не утащил. Бывает, что люди по ошибке могут взять вместо своего багажа ваш багаж", — рассказал Киплюкс.

По словам эксперта, при перелетах с пересадками важно держать при себе ценные вещи и предметы первой необходимости. Это поможет избежать неудобств, если чемодан задержится или потеряется.

Эксперт также отметил, что основная мера безопасности багажа — страхование при покупке билетов. По его словам, это гарантирует компенсацию в случае утери или повреждения чемодана.

