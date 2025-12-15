Авианосец, подлодка и тысячи военных: почему Гавана говорит о беспрецедентном риске

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна, по оценке Гаваны, оказались в условиях нарастающего внешнего давления и военной активности США. Об этом сообщает ТАСС, передавая заявление кубинского руководства, прозвучавшее на саммите Боливарианского альянса для народов Америки.

Оценка ситуации в регионе

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил по видеосвязи на встрече ALBA и заявил, что государства региона сталкиваются с угрозами, не имеющими аналогов за последние десятилетия. По его словам, речь идёт о масштабном и, по мнению Гаваны, необоснованном усилении присутствия Военно-морских сил США в Карибском бассейне.

"Сегодня страны Латинской Америки и Карибского бассейна сталкиваются с угрозами, которые не имели прецедентов в последние десятилетия", — указал Мигель Диас-Канель в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Кубинский лидер подчеркнул, что развертывание американских военно-морских сил представляет прямую угрозу Венесуэле и требует консолидированного ответа со стороны стран региона.

Ресурсы и обвинения в адрес США

Диас-Канель заявил, что природные ресурсы принадлежат народам суверенных латиноамериканских государств, и ни одна внешняя сила не имеет права на них претендовать. Он отметил, что страны Боливарианского альянса осуждают действия, которые в Гаване расценивают как попытки незаконного присвоения венесуэльских ресурсов.

Кубинский президент назвал происходящее "подлым актом хищения ресурсов венесуэльского народа новыми корсарами и пиратами Карибского моря" и указал на использование, по его мнению, ложных предлогов для давления и возможного нападения на Венесуэлу.

В этой связи Диас-Канель призвал к решительному противостоянию тому, что он охарактеризовал как гегемонистские претензии Соединённых Штатов в регионе.

Военное присутствие и позиция ALBA

Как отмечается, США обвиняют Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком и на этом основании усилили военное присутствие в Карибском море. В регионе размещена ударная группа кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомная подводная лодка и более 16 тыс. военнослужащих. С сентября американские военные потопили не менее 20 скоростных лодок, что, по имеющимся данным, привело к гибели более 80 человек.

Диас-Канель также подчеркнул, что страны Боливарианского альянса подтверждают приверженность декларации о Зоне мира в Латинской Америке и Карибском бассейне. В объединение ALBA, созданное в 2004 году, входят Венесуэла, Куба, Никарагуа, Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, а также Сент-Люсия.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, заявив о намерении оставить нефть в распоряжении Соединённых Штатов. В МИД Венесуэлы эти действия расценили как акт международного пиратства и вооружённый захват.