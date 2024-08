Авианосец США "Авраам Линкольн" прибыл на Ближний Восток с усиленным истребительным составом

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило в социальной сети Х о прибытии авианосца "Авраам Линкольн" в регион Ближнего Востока, имея на борту истребители F-35C и F/A-18 Block III.

Это усиление военного присутствия США в регионе происходит на фоне обострения ситуации, включая возможную эскалацию конфликта между Ираном и Израилем после убийства бывшего лидера ХАМАС Исмаила Хании.

В свете этих событий, Пентагон заявил о намерении пересмотреть размещение своих военных сил, направив в регион новую авианосную группу и дополнительные средства противоракетной обороны.

"Авианосец USS Abraham Lincoln вошел в зону ответственности CENTCOM", - отметили в командовании.

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class James R. Evans (it is in the public domain)