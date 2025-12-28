Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Больная девушка в маске
Больная девушка в маске
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 19:12

Шесть континентов и новые жертвы: птичий грипп перестал быть локальной проблемой

Птичий грипп H5N1 вышел из-под контроля в дикой природе — вирусолог Хатчинсон

Высокопатогенный птичий грипп стремительно выходит за рамки локальной ветеринарной проблемы и всё чаще рассматривается как глобальная угроза. Расширение географии вируса, рост числа заражённых животных и первые смертельные случаи новых штаммов заставляют специалистов говорить о риске пандемии. Об этом сообщает издание "Москва Онлайн", обобщив оценки международных и российских экспертов.

Почему вирус вызывает тревогу

Птичий грипп — инфекционное заболевание, которое в первую очередь поражает птиц, но способно передаваться человеку. С 2003 года от штамма H5N1 заразилось около тысячи человек, при этом 48% случаев закончились летальным исходом. В начале декабря была зафиксирована и первая смерть от близкого штамма H5N5, что усилило обеспокоенность специалистов.

Дополнительную тревогу вызвало распространение H5N1 на шести континентах, включая Антарктиду, где ранее птичий грипп не регистрировался. Учёные расценивают это как признак потери контроля над вирусом в дикой природе и резкого роста рисков его дальнейшей эволюции.

Масштаб распространения и новые пути заражения

Как пишет Daily Star, только в США заражение затронуло более 80 млн голов домашней птицы, а свыше 1000 молочных ферм сообщили о вспышках заболевания. По словам специалистов, часть молока может содержать генетический материал высокопатогенных вирусов, который уничтожается при пастеризации.

При этом работники молочных ферм и люди, употребляющие сырое молоко, остаются в зоне повышенного риска. В Южной Америке ситуация осложнилась массовой гибелью морских львов из-за H5N1: исследования показывают, что почти половина самок, участвующих в размножении, могла погибнуть.

Риск пандемии и научные оценки

Профессор молекулярной и клеточной вирусологии Университета Глазго Эд Хатчинсон заявил, что птичий грипп приобрёл глобальный характер.

"Сейчас это глобальная проблема. Как болезнь диких животных, она полностью вышла из-под контроля. Она свирепствует по всему миру, и нет никакого эффективного метода сдерживания, кроме как просто наблюдать за тем, как она заражает огромные популяции животных", — заявил профессор Университета Глазго Эд Хатчинсон.

Индийские учёные пришли к выводу, что при начале устойчивой передачи пандемического штамма между людьми ситуация может резко ухудшиться. Согласно их данным, после превышения порога примерно в десять заражённых человек сдержать распространение вируса станет практически невозможно.

Опасения в России

В России также внимательно следят за развитием ситуации. Главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по иммунопрофилактике и эпидемиологии Дмитрий Лопушов в комментарии изданию "БИЗНЕС Online" предупредил о рисках появления новых штаммов.

"Если бы у нас появился H5N5, это была бы катастрофа. Мы к нему не готовы, он никогда не встречался в Татарстане, и иммунитета у населения к нему нет", — отметил Дмитрий Лопушов.

Эксперты сходятся во мнении, что сочетание широкого распространения вируса среди животных и отсутствия иммунитета у людей делает ситуацию одной из самых тревожных за последние десятилетия.

