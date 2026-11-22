В период с 2 октября по 5 ноября 2026 года в 18 странах Европы было зафиксировано 108 очагов гриппа птиц. Заболевание зарегистрировано в Австрии, Албании, Бельгии, Венгрии, Кипре, Дании, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Румынии, Сербии, Швеции и Великобритании.

Всемирная организация здравоохранения животных (ВОЗЖ) отмечает, что данные показатели обусловлены началом осенне-зимнего сезона. По мнению экспертов организации, текущая динамика является сезонной и не указывает на глобальный всплеск заболеваемости.

Система противоэпизоотических мер в России

Контроль эпизоотической ситуации в РФ базируется на национальной системе ветеринарного надзора, которая объединяет мониторинг, лабораторную диагностику и оперативное применение противоэпизоотических мер. Одной из ключевых составляющих безопасности птицеводства является использование специфических средств профилактики.

Разработкой и регистрацией отечественных вакцин против подтипов вируса H5, H7 и H9N2 занимается ФГБУ «ВНИИЗЖ». Наличие собственных препаратов позволяет адаптировать систему защиты хозяйств под конкретную эпизоотическую обстановку и снизить зависимость ветеринарного сектора от импортной биофармацевтики.

Помимо вакцинации, в качестве инструмента контроля применяются методические рекомендации ФГБУ «ВНИИЗЖ» по оценке эффективности систем биологической защиты. Данные рекомендации предназначены для выявления разрывов в защитных протоколах предприятий по разведению и выращиванию птиц, что позволяет предотвратить занос возбудителей инфекции и устранить выявленные нарушения в режиме реального времени.

Текущая мировая ситуация находится под постоянным наблюдением Россельхознадзора и специалистов ФГБУ «ВНИИЗЖ», которые осуществляют анализ данных и оценку рисков для внутреннего рынка.

Эффективность текущей системы защиты напрямую зависит от соответствия фактических мер биобезопасности на предприятиях установленным методическим рекомендациям по предотвращению заноса вируса.