Новый КоАП РФ введет наказания за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров

Министерство транспорта России в ответе сенатору Айрату Гибатдинову сообщило, что в новой редакции КоАП РФ будет включена статья, предусматривающая наказание для авиакомпаний за нарушения правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа.

Сенатор Гибатдинов ранее обращался в Генпрокуратуру и Минтранс с просьбой расследовать случай, когда 89-летней пенсионерке не разрешили взять на борт самолета трость в качестве ручной клади без дополнительной оплаты.

В документе, подписанном заместителем главы Минтранса РФ Владимиром Потешкиным, говорится, что в рамках работы по подготовке новой редакции КоАП по предложению Минтранса была добавлена новая статья, посвященная нарушениям правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте.

Гибатдинов, общаясь с журналистами, подчеркнул, что спорные ограничения, вводимые авиакомпаниями в отношении ручной клади, часто вызывают общественные дискуссии. Он отметил, что это происходит из-за отсутствия в российском законодательстве ответственности перевозчиков за нарушения прав пассажиров в этой сфере.

Сенатор подчеркнул важность регулирования авиаперевозок и призвал запретить внедрение внутренних правил, противоречащих Федеральным авиационным правилам воздушных перевозок пассажиров. Он также предложил рассмотреть возможность установления ответственности для авиакомпаний за нарушение прав пассажиров на провоз ручной клади и багажа, включая компенсации за такие нарушения.

Работа над новой редакцией КоАП ведется в России с 2019 года. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко отметил, что проект проходит межведомственное согласование, что является сложным и длительным процессом. Он также упомянул, что законопроекты затрагивают деятельность многих государственных органов, и достижение консенсуса по размеру штрафов может быть непростой задачей.

Первый заместитель председателя конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова заверила, что новый КоАП не предусматривает повышения штрафов для граждан, они останутся на прежнем уровне.

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