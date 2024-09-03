В КоАП внесут изменения о наказании за нарушение правил перевозки ручной клади

Министерство транспорта рассмотрело обращение сенатора Айрата Гибатдинова относительно недавнего инцидента, в котором могли быть нарушены права 88-летней пассажирки авиакомпанией "Победа" при организации авиаперевозок.
Известно, что пассажирка приобрела билет на рейс Ульяновск — Москва, и авиакомпании было известно об ее ограничениях. Тем не менее, сопровождающее лицо на регистрации предъявило палки для скандинавской ходьбы как ручную кладь. Аэропорт сообщил, что это спортивный инвентарь, который должен перевозиться как багаж. Однако сопровождающее лицо настаивало, что пассажирка нуждается в этих приспособлениях для передвижения. В конце концов, пассажирку и сопровождающих допустили на посадку без доплаты и без оформления предметов как багаж.
В ответе Министерства транспорта РФ сенатору указано, что в проект новой редакции КоАП включена статья "Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте".
"В ходе работы Министерства юстиции России по созданию новой редакции КоАП, по предложению Минтранса проект дополнен статьей "Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте", — говорится в ответе ведомства.
В документе заместитель министра транспорта Владимир Потешкин отметил, что согласно пункту 135 ФАП № 82, пассажиры имеют право бесплатно провозить костыли, трости, ходунки, роллаторы, складные кресла-коляски, если их можно безопасно разместить в салоне самолета.
В документе также указано, что оснований для применения инспекторских мер к ООО "Авиакомпания Победа" и АО "Аэропорт Ульяновск" не найдено.
Фото: commons.wikimedia.org/ Буньков Денис
Ангола планирует увеличить поставки кофе в Россию
Ангола намерена значительно увеличить объемы поставок кофе на российский рынок, как сообщил посол страны в России Аугушту да Силва Кунья.
Захарова: Тайвань не имеет право рассуждать от имени КНР о российских территориях
У главы администрации Тайваня Лай Циндэ нет права рассуждать от имени Китая касательно принадлежности российских территорий. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой публикует внешнеполитическое ведомство на своем сайте.
Заболеваемость ковидом в России выросла на 20% за неделю
За прошедшую неделю в России уровень заболеваемости ковидом вырос на 20%, а число госпитализаций поднялось на 52,3%. Об этом журналистам сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю за инфекцией.
Baza: Лариса Долина попросила взять ее под госзащиту из-за постоянных угроз
Российская певица Лориса Долина попросила взять ее под государственную защиту на фоне постоянных угроз ей и ее семье. Об этом сообщает Telegram-канал "База". Артистка уже отправила обращения на имя главы УВД по ЦАО.