В КоАП внесут изменения о наказании за нарушение правил перевозки ручной клади

Министерство транспорта рассмотрело обращение сенатора Айрата Гибатдинова относительно недавнего инцидента, в котором могли быть нарушены права 88-летней пассажирки авиакомпанией "Победа" при организации авиаперевозок.

Известно, что пассажирка приобрела билет на рейс Ульяновск — Москва, и авиакомпании было известно об ее ограничениях. Тем не менее, сопровождающее лицо на регистрации предъявило палки для скандинавской ходьбы как ручную кладь. Аэропорт сообщил, что это спортивный инвентарь, который должен перевозиться как багаж. Однако сопровождающее лицо настаивало, что пассажирка нуждается в этих приспособлениях для передвижения. В конце концов, пассажирку и сопровождающих допустили на посадку без доплаты и без оформления предметов как багаж.

В ответе Министерства транспорта РФ сенатору указано, что в проект новой редакции КоАП включена статья "Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте".

"В ходе работы Министерства юстиции России по созданию новой редакции КоАП, по предложению Минтранса проект дополнен статьей "Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте", — говорится в ответе ведомства.

В документе заместитель министра транспорта Владимир Потешкин отметил, что согласно пункту 135 ФАП № 82, пассажиры имеют право бесплатно провозить костыли, трости, ходунки, роллаторы, складные кресла-коляски, если их можно безопасно разместить в салоне самолета.

В документе также указано, что оснований для применения инспекторских мер к ООО "Авиакомпания Победа" и АО "Аэропорт Ульяновск" не найдено.

Фото: commons.wikimedia.org/ Буньков Денис