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Крыло самолета в небе
Крыло самолета в небе
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Главная / Туризм
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:28

Авиакомпании подсчитали выгоду от стройных пассажиров: в расчетах нашли слабое место

Экономические расчеты западных аналитиков о возможной многомиллионной экономии авиакомпаний за счет снижения веса пассажиров являются не более чем маркетинговым ходом, заявил член Общественного совета при Росавиации, генеральный директор Ассоциации аэропортов гражданской авиации Виктор Горбачев. Подобные предположения не имеют под собой реальной операционной основы в авиационной отрасли, пояснил эксперт в беседе с NewsInfo.

Ранее издание Financial Times опубликовало материал, согласно которому мировые авиаперевозчики могли бы сэкономить до 580 миллионов долларов ежегодно, если бы пассажиры массово похудели. Аналитики подсчитали, что снижение среднего веса 178 человек на борту Boeing 737 Max 8 на 10% уменьшило бы взлетную массу судна на 2%, что привело бы к ощутимому сокращению расходов на топливо.

Эксперт подчеркнул, что в реальности вес нескольких человек с избыточной массой тела на общем фоне самолета является статистической погрешностью. По его словам, расчеты на похудение клиентов выглядят как скрытая реклама фармацевтических средств, а не реальный бизнес-план. Стоит отметить, что на стабильность работы отрасли гораздо сильнее влияют внешние факторы, такие как массовые задержки и отмены рейсов из-за технических или погодных ограничений.

"Выдуманная история, больше ничего. Все пассажиры будут больше ста килограммов? Будет на весь салон 2-3 человека. Это просто мизер, это смешно", — отметил Горбачев.

Специалист акцентировал внимание на том, что технические характеристики самолета и требования к аэродромной инфраструктуре универсальны для любого производителя, будь то американские, европейские или российские воздушные суда. Для каждого типа лайнера жестко прописаны параметры взлетно-посадочных полос.

"Самолет рассчитан на определенную взлетную массу и больше ничего", — заключил эксперт.
Проверено экспертом: врач-диетолог Екатерина Мельникова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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