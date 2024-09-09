Авиасейлс: цены на билеты в Сочи в бархатный сезон упали на 18%

Согласно аналитикам из Авиасейлс, в бархатный сезон цены на перелеты в Сочи и обратно снизились в сравнении с августом. Эксперты также провели исследование стоимости авиабилетов из разных городов России.

Как утверждают в Авиасейлс, Сочи по-прежнему занимает лидирующие позиции среди мест для отдыха, с долей в 17 процентов от всех внутренних бронирований. Интерес россиян к курорту в бархатный сезон вырос на 13 процентов по сравнению с августом, при этом средняя стоимость билетов в обе стороны уменьшилась на 18 процентов.

Исследование показало, что основной поток туристов в Сочи прибывает из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Самары. Среди всех городов наибольшую долю бронирований занимает Москва — 34 процента, средняя длительность отдыха составляет семь дней, а стоимость билетов туда-обратно в экономклассе — 24 040 рублей.

Показатели для Санкт-Петербурга следующие: 11 процентов бронирований, восьмидневный отдых и цена билетов 27 740 рублей. В Екатеринбурге зафиксировано шесть процентов бронирований с девятидневным отдыхом и стоимостью перелета — 26 130 рублей. В Уфы в Сочи отправляются пять процентов туристов, предпочитая отдых на неделю и тратя на билеты 22 680 рублей. Из Самары в курортный город на отдых приезжают три процента туристов с семидневным пребыванием и стоимостью билетов 22 870 рублей.

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