Алла Малькова Опубликована вчера в 23:17

Перелёт за копейки: камчатские авиабилеты по цене поезда до Владивостока

На Камчатке стартовала продажа льготных авиабилетов до Владивостока по 9 тысяч рублей

Жители Камчатки получили возможность летать во Владивосток по значительно сниженным ценам. Одна из ведущих российских авиакомпаний начала продажу субсидированных билетов по маршруту Петропавловск-Камчатский — Владивосток стоимостью всего 9 тысяч рублей в одну сторону.

Инициатором программы выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Уже продано более 600 льготных билетов. В скором времени к программе подключатся и другие российские авиаперевозчики.

Льготные тарифы доступны для жителей Дальнего Востока, молодежи до 23 лет и пенсионеров. Обычная цена билета эконом-класса на этом направлении достигает 45 тысяч рублей, что делает новую программу существенной поддержкой для населения.

Проект направлен на повышение доступности транспортного сообщения между дальневосточными регионами и укрепление социальных связей.

