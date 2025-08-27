Перелёт за копейки: камчатские авиабилеты по цене поезда до Владивостока

Жители Камчатки получили возможность летать во Владивосток по значительно сниженным ценам. Одна из ведущих российских авиакомпаний начала продажу субсидированных билетов по маршруту Петропавловск-Камчатский — Владивосток стоимостью всего 9 тысяч рублей в одну сторону.

Инициатором программы выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Уже продано более 600 льготных билетов. В скором времени к программе подключатся и другие российские авиаперевозчики.

Льготные тарифы доступны для жителей Дальнего Востока, молодежи до 23 лет и пенсионеров. Обычная цена билета эконом-класса на этом направлении достигает 45 тысяч рублей, что делает новую программу существенной поддержкой для населения.

Проект направлен на повышение доступности транспортного сообщения между дальневосточными регионами и укрепление социальных связей.