Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пассажиры в самолете Москва Токио
Пассажиры в самолете Москва Токио
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:37

Пятница тут ни при чем: авиабилеты становятся дороже совсем по другой причине

Вылеты по пятницам и возвращения в воскресенье остаются наиболее востребованными и дорогими периодами для авиаперелетов, рассказала NewsInfo генеральный директор ООО "Чайна Трэвел" Анастасия Витушинская. В комментарии NewsInfo эксперт проанализировала влияние времени покупки билетов на их стоимость и развеяла популярные мифы о ценообразовании в выходные дни.

Ранее сообщалось, что повышенная активность потенциальных пассажиров вечером в пятницу не влечет за собой автоматического удорожания перелета, а итоговый ценник формируется на основе доступности мест, конкурентной среды и времени, оставшегося до рейса. Несмотря на то, что многие планируют поездки именно в конце рабочей недели, конверсия просмотров в реальные покупки в этот период традиционно остается невысокой.

Витушинская подчеркнула, что ключевым фактором цены является не момент совершения транзакции, а именно выбранные даты поездки. Спрос на краткосрочные туры выходного дня создает дефицит дешевых тарифов на популярные рейсы. При этом мнение о том, что алгоритмы повышают стоимость из-за всплеска поисковых запросов в конкретный вечер, специалист считает спорным.

"Я не считаю правомочным заявлять, что именно в пятницу люди начинают искать что-то. Есть люди, которые планируют в последний момент и действительно в пятницу вечером решают куда-то съездить на выходные. Но это история не совсем работающая. Те, кто планирует выходные, делают это заблаговременно, чтобы было дешевле", — рассказала Витушинская.

При этом эксперт признает, что при увеличении числа реальных бронирований срабатывает динамическая система ценообразования. В таких условиях поиск выгодных вариантов требует особого подхода. Опытные путешественники знают, что самый выгодный момент для покупки билета наступает задолго до предполагаемой даты вылета.

Одним из главных инструментов экономии эксперт называет отказ от перелетов в пиковые дни. Вместо рейсов в пятницу и воскресенье стоит рассматривать будни. Также критическое значение имеет валютный курс, так как тарификация в глобальных распределительных системах жестко привязана к евро.

"Следить за курсом евро, потому что тарификация авиабилетов в любом случае привязана к международной системе. Соответственно, они тарифицируются исключительно по курсу евро, который будет на день выписки. Если евро сейчас сто один, то и билеты подорожали в среднем на три-четыре тысячи", — пояснила специалист.

Особая ситуация наблюдается в сегменте нерегулярных рейсов, говорит собеседница NewsInfo. Например, на некоторые чартеры на Пхукет и Фукуок колебания валют влияют меньше, если места приобретаются заранее в составе турпакета. Для тех, кто предпочитает внутренние направления, ситуация остается более предсказуемой.

Тем не менее, общая тенденция сохраняется: скидки на раннее бронирование остаются единственным надежным способом избежать переплат. Те, кто привык принимать решение в последний момент, рискуют столкнуться с дефицитом. Нередко настоящая экономия становится возможной только при планировании поездки за несколько месяцев до отправления.

Проверено экспертом: эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов, эксперт по туризму Елена Кузнецова

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Особенности отдыха в Анапе летом: эксперты дали советы по выбору дат поездки на море 14.07.2026 в 19:41

Летний отдых на популярных пляжах часто сталкивается с природным явлением, которое меняет привычный пейзаж и вызывает вопросы у многих приезжих туристов.

Читать полностью » Крым и Кубань лишились статуса главных фаворитов: путешественники выбрали совсем иные пути 14.07.2026 в 13:17

Выбор места для летней поездки в июле требует внимания к деталям, которые часто скрыты за яркой рекламой популярных курортов и шумных пляжных направлений.

Читать полностью » Билет на поезд купили, а ехать передумали: возврат может стать заметно дороже 10.07.2026 в 12:36

Эксперт по пассажирским перевозкам Кирилл Янков назвал NewsInfo причины массовых отмен бронирований билетов на поезда.

Читать полностью » QR-код вместо визы: почему без подготовки документов вас могут развернуть еще на посадке 07.07.2026 в 11:46

Простой визит на стойку регистрации обернулся для многих путешественников неприятным сюрпризом из-за новых цифровых требований, которые действуют уже до вылета.

Читать полностью » Свободная продажа топлива возвращается: какие АЗС в Севастополе ждут автопутешественников 07.07.2026 в 9:34

Город постепенно возвращается к привычному ритму жизни после недавних перебоев с горючим, однако для владельцев авто продолжают действовать строгие правила.

Читать полностью » Ваша сумка не пролезет в рамку: от чего нужно срочно избавиться перед вылетом 03.07.2026 в 16:42

Изменения в правилах проверки багажа у выходов на посадку заставляют пассажиров переплачивать за привычный набор вещей, который часто оказывается лишним.

Читать полностью » Черногория не хочет терять россиян: визовые центры открылись там, где ждали больше всего 02.07.2026 в 12:54

Эксперт по туризму Леонид Гелибтерман рассказал NewsInfo, почему Черногория расширила присутствие своих визовых служб в российских регионах.

Читать полностью » Золотой чемодан: почему каждый потерянный багаж стоит авиакомпаниям прибыли от 30 пассажиров 01.07.2026 в 19:04

Авиакомпании сталкиваются с миллиардными убытками из-за ошибок логистики, несмотря на снижение числа сбоев, заставляя путешественников искать новые методы защиты.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Гаджет разряжается даже в кармане: простые изменения помогут сохранить заряд на весь день
Авто и мото
Лязг после запуска — еще не приговор: что может скрываться за шумом цепи ГРМ
Авто и мото
Пять популярных кроссоверов получили двойку за защиту кузова: что скрывается под пластиком
Красота и здоровье
Сил становится все меньше: когда привычное недомогание уже не мелочь
Экономика
Прогноз по инфляции выглядит красиво: что может не дать ценам вернуться к норме
Садоводство
Один раз посадили — и надолго: какие растения могут стать настоящими агрессорами в саду
Еда
Оладьи разваливаются на сковороде? Вот что нужно сделать с кабачками перед приготовлением
Авто и мото
Android Auto зависает и теряет связь: перед заменой мультимедиа стоит проверить одну вещь
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet