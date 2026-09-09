Пятница тут ни при чем: авиабилеты становятся дороже совсем по другой причине

Вылеты по пятницам и возвращения в воскресенье остаются наиболее востребованными и дорогими периодами для авиаперелетов, рассказала NewsInfo генеральный директор ООО "Чайна Трэвел" Анастасия Витушинская. В комментарии NewsInfo эксперт проанализировала влияние времени покупки билетов на их стоимость и развеяла популярные мифы о ценообразовании в выходные дни.

Ранее сообщалось, что повышенная активность потенциальных пассажиров вечером в пятницу не влечет за собой автоматического удорожания перелета, а итоговый ценник формируется на основе доступности мест, конкурентной среды и времени, оставшегося до рейса. Несмотря на то, что многие планируют поездки именно в конце рабочей недели, конверсия просмотров в реальные покупки в этот период традиционно остается невысокой.

Витушинская подчеркнула, что ключевым фактором цены является не момент совершения транзакции, а именно выбранные даты поездки. Спрос на краткосрочные туры выходного дня создает дефицит дешевых тарифов на популярные рейсы. При этом мнение о том, что алгоритмы повышают стоимость из-за всплеска поисковых запросов в конкретный вечер, специалист считает спорным.

"Я не считаю правомочным заявлять, что именно в пятницу люди начинают искать что-то. Есть люди, которые планируют в последний момент и действительно в пятницу вечером решают куда-то съездить на выходные. Но это история не совсем работающая. Те, кто планирует выходные, делают это заблаговременно, чтобы было дешевле", — рассказала Витушинская.

При этом эксперт признает, что при увеличении числа реальных бронирований срабатывает динамическая система ценообразования. В таких условиях поиск выгодных вариантов требует особого подхода. Опытные путешественники знают, что самый выгодный момент для покупки билета наступает задолго до предполагаемой даты вылета.

Одним из главных инструментов экономии эксперт называет отказ от перелетов в пиковые дни. Вместо рейсов в пятницу и воскресенье стоит рассматривать будни. Также критическое значение имеет валютный курс, так как тарификация в глобальных распределительных системах жестко привязана к евро.

"Следить за курсом евро, потому что тарификация авиабилетов в любом случае привязана к международной системе. Соответственно, они тарифицируются исключительно по курсу евро, который будет на день выписки. Если евро сейчас сто один, то и билеты подорожали в среднем на три-четыре тысячи", — пояснила специалист.

Особая ситуация наблюдается в сегменте нерегулярных рейсов, говорит собеседница NewsInfo. Например, на некоторые чартеры на Пхукет и Фукуок колебания валют влияют меньше, если места приобретаются заранее в составе турпакета. Для тех, кто предпочитает внутренние направления, ситуация остается более предсказуемой.

Тем не менее, общая тенденция сохраняется: скидки на раннее бронирование остаются единственным надежным способом избежать переплат. Те, кто привык принимать решение в последний момент, рискуют столкнуться с дефицитом. Нередко настоящая экономия становится возможной только при планировании поездки за несколько месяцев до отправления.

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