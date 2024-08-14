Авиабаза США в Сирии подверглась обстрелу, сообщило Рейтер

Аэродром Соединённых Штатов Америки, расположенный в пригороде города Дайр-эз-Заур, попал под обстрел. Однако снаряды промахнулись и не упали на базу. Об этом информирует одно из крупнейших мировых агентств Reuters.
Ранее было заявлено, что якобы какая-то группировка, которую поддерживала Исламская Республика Иран, запустила более пяти боеприпасов по авиабазе. Однако они промахнулись, и в итоге боевые снаряды приземлились около аэродрома. Кроме того, источник агентства сообщил, что силы коалиции, которой руководили Соединённые Штаты Америки, выпустили артиллерийский огонь в ответ.
Как сообщается, на данный момент пострадавших из-за атаки на аэропорт, обслуживающий Дейр-эз-Зор, город на северо-востоке Сирии, не зафиксировано.
Фото: United States Air Force / Tech. Sgt. Andy Dunaway, U. S. Air Force (the image is in the public domain)
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