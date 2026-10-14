Слухи о бедствии в небе над Нижним Новгородом: авиакомпании прокомментировали изменившиеся планы экипажей

Информация о том, что самолет киргизской авиакомпании Avia Traffic Company подал сигнал бедствия в небе над Нижним Новгородом, не соответствует действительности. Представители перевозчика опровергли появившиеся в медиа сообщения, подчеркнув, что полет проходил в штатном режиме. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Ранее в Telegram-канале SHOT распространились сведения о якобы возникших проблемах у двух лайнеров из-за нехватки топлива. В Avia Traffic Company уточнили, что рейс YK-883 вылетел из Бишкека и совершил посадку в московском аэропорту Домодедово строго по графику.

"Никаких сигналов бедствия экипаж не подавал", — добавили в Avia Traffic Company.

В пресс-службе авиакомпании S7, также упомянутой в сообщениях, пояснили ситуацию со своим лайнером. По словам представителей перевозчика, их самолет совершил посадку в Нижнем Новгороде не из-за чрезвычайной ситуации, а вследствие введенных в столичном авиаузле ограничений и необходимости дозаправки. Ранее в аэропорту Нижнего Новгорода из-за атаки беспилотников приземлились около 15 бортов, следовавших в Москву.