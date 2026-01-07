Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:58

Не только нефть и газ: почему в лидерах по зарплатам оказались регионы с тяжёлым климатом

Средняя зарплата в России в октябре составила 99,7 тысячи рублей — Росстат

Средняя зарплата в России вплотную приблизилась к психологической отметке в 100 тысяч рублей, а число регионов, где этот уровень уже превышен, продолжает расти. За год география высоких доходов расширилась, охватив новые субъекты страны. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировавшее официальные статистические данные.

Сколько регионов преодолели планку в 100 тысяч

По итогам октября количество регионов, где средняя ежемесячная зарплата превышает 100 тысяч рублей, достигло 14. Годом ранее таких субъектов было 12, то есть за год их число увеличилось на два. В целом по стране средняя зарплата в середине осени составила 99,7 тысячи рублей, тогда как год назад этот показатель находился на уровне 86,6 тысячи рублей.

Рост доходов оказался достаточно равномерным, однако наиболее высокие значения по-прежнему фиксируются в регионах с развитым сырьевым сектором, сложными климатическими условиями и в крупнейших экономических центрах страны.

Лидеры по уровню заработков

Абсолютным лидером рейтинга остается Чукотский автономный округ. Здесь средняя зарплата в октябре достигла 209,4 тысячи рублей. Второе место заняла Магаданская область с показателем 179,7 тысячи рублей, а третью строчку — Москва, где средний доход составил 173,7 тысячи рублей.

Эти регионы возглавляли список и год назад, однако за прошедший период Москва и Магаданская область поменялись позициями. Высокие доходы эксперты связывают с концентрацией высокооплачиваемых отраслей и кадровым дефицитом в отдельных сферах.

Регионы из первой десятки

В первую пятерку также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ со средней зарплатой 168,2 тысячи рублей и Камчатский край, где показатель составил 165 тысяч рублей. Эти субъекты традиционно входят в число лидеров по доходам населения.

Десятку регионов с самыми высокими зарплатами замыкают Сахалинская область (142,6 тысячи рублей), Ненецкий автономный округ (138,2 тысячи), Якутия (137,8 тысячи), Ханты-Мансийский автономный округ (125 тысяч) и Мурманская область (122,8 тысячи рублей).

Столицы и новые участники рейтинга

Помимо регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока, в список субъектов с зарплатами выше 100 тысяч рублей вошли и крупнейшие агломерации. В Санкт-Петербурге средний месячный доход составил 122,2 тысячи рублей, а в Московской области — 119,7 тысячи рублей.

Новыми участниками рейтинга стали Красноярский край, где средняя зарплата достигла 104,9 тысячи рублей, и Забайкальский край с показателем 100,9 тысячи рублей. Их появление в списке отражает продолжающийся рост доходов в отдельных промышленных и ресурсных регионах страны.

