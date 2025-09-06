Цены растут и дальше: какие автомобили станут роскошью

Августовская статистика показала: средняя цена машин отечественного производства в России держится на уровне 1,5 млн рублей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов сервиса "Авто.ру Оценка".

Цены на автомобили

Российские марки : 1,58 млн рублей (рост на 0,8% к июлю 2025 года).

Китайские марки: 3,53 млн рублей (рост на 0,5% за месяц).

Таким образом, российские автомобили фактически вернулись к уровню начала года, а китайские продолжают удерживать ценовую планку более чем в два раза выше.

Что это значит для рынка