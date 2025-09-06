Цены растут и дальше: какие автомобили станут роскошью
Августовская статистика показала: средняя цена машин отечественного производства в России держится на уровне 1,5 млн рублей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов сервиса "Авто.ру Оценка".
Цены на автомобили
-
Российские марки: 1,58 млн рублей (рост на 0,8% к июлю 2025 года).
-
Китайские марки: 3,53 млн рублей (рост на 0,5% за месяц).
Таким образом, российские автомобили фактически вернулись к уровню начала года, а китайские продолжают удерживать ценовую планку более чем в два раза выше.
Что это значит для рынка
-
Отечественные модели остаются доступнее, но постепенно дорожают, повторяя общую инфляционную тенденцию.
-
Китайские автомобили сохраняют лидерство по продажам, несмотря на высокую цену, за счёт широкой линейки и активного ввоза.
