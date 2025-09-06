Антирекорд позади, но радости мало: автокредиты бьют новые рекорды длительности

Средний срок автокредитования в России снова пошёл вверх: за период с мая по июль показатель увеличился с 5,2 до 5,5 лет (с 62,5 до 65,7 месяца). Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Динамика и антирекорд

Рост длительности автокредитов фиксируется третий месяц подряд. В январе был зафиксирован антирекорд — средний срок сократился до 5,1 лет (61,9 месяца), что на 6,2% меньше июльского результата.

Почему кредиты берут на дольше

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, ситуация стабилизировалась благодаря двум факторам:

• удешевление кредитов из-за смещения спроса в сторону более бюджетных автомобилей;

• субсидирование ставок автопроизводителями.

Где берут самые короткие кредиты

Регионы с наименьшим сроком автокредитования:

Самарская область — 59,9 месяца Белгородская область — 60,5 месяца Москва — 61,7 месяца Санкт-Петербург — 61,9 месяца Рязанская область — 62,1 месяца

Где кредиты самые длинные

Лидерами по продолжительности выплат стали:

Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 72,6 месяца Краснодарский край — 72,1 месяца Новосибирская область — 70,9 месяца Пермский край — 69,9 месяца Волгоградская область — 69,4 месяца

Изменения по регионам

В июле сильнее всего вырос средний срок автокредитования в:

• Ставропольском крае (+4,6%),

• Тульской области (+4,3%),

• Ростовской области (+3,8%).

Снижение показателя отмечено лишь в отдельных регионах: Новосибирская область (-0,6%) и Удмуртия (-0,3%).

Итог

Россияне стали чаще растягивать автокредиты, в среднем теперь почти на пять с половиной лет. Долгосрочные программы помогают снизить ежемесячную нагрузку на бюджет, однако увеличивают общую переплату за автомобиль.