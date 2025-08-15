Поднять и не сорваться: где проходит реальная граница мужской выносливости

Вы когда-нибудь задумывались, сколько в среднем вес может поднять мужчина? Ответ не так прост, как кажется: уровень физической подготовки, тип телосложения и опыт занятий играют ключевую роль. Тем не менее существуют стандарты силовых показателей, которые помогают понять, на что способен "средний" мужчина в зависимости от его веса и стажа тренировок.

Почему важно учитывать вес тела

В силовом спорте различают два показателя — абсолютную и относительную силу. Абсолютная сила — это просто вес, который вы способны поднять. Относительная сила — это соотношение поднятого веса к собственному весу. Например, если 84-килограммовый и 102-килограммовый спортсмен поднимают одинаковый вес, у более лёгкого будет выше относительная сила.

Что такое силовые стандарты

По данным Национальной академии спортивной медицины (NASM), силовые стандарты — это ориентировочные значения максимального веса в одном повторении (1RM) для различных упражнений. Эти показатели основаны на правильном выполнении подъёма без специального снаряжения, кроме допустимого пояса для тяжёлой атлетики.

Важно понимать: эти цифры не всегда отражают, сколько поднимет каждый конкретный мужчина. Это усреднённые значения для трёх категорий:

Не тренированный — никогда не занимался силовыми упражнениями;

Новичок — тренируется несколько месяцев;

Средний уровень — имеет несколько лет опыта.

Жим лёжа как показатель силы

Жим штанги лёжа — один из основных тестов силы верхней части тела. Исследование Journal of Sports Science and Medicine показало, что мужчины с высоким 1RM в жиме лёжа, как правило, демонстрируют хорошие результаты и в других упражнениях: сгибании рук с гантелями, жиме гантелей над головой, разгибании рук на трицепс.

Не случайно жим лёжа применяют для оценки силы в профессиональном спорте — от американского футбола до баскетбола — и среди обычных людей.

Средние показатели

Согласно данным Национального центра статистики здравоохранения США, средний вес взрослого мужчины — около 90 кг. Для человека весом 90 кг, который никогда не занимался силовыми тренировками, средний показатель в жиме лёжа — примерно 61 кг.

Если вы хотите понять, как ваши результаты соотносятся с национальными стандартами, стоит сравнить свой максимальный жим с показателями для вашей весовой категории и уровня подготовки. Это позволит объективно оценить прогресс и определить направления для улучшения.