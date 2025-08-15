Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жим в наклоне
Жим в наклоне
© freepik is licensed under Public Domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Поднять и не сорваться: где проходит реальная граница мужской выносливости

Силовые стандарты жима лёжа для мужчин от Национальной академии спортивной медицины

Вы когда-нибудь задумывались, сколько в среднем вес может поднять мужчина? Ответ не так прост, как кажется: уровень физической подготовки, тип телосложения и опыт занятий играют ключевую роль. Тем не менее существуют стандарты силовых показателей, которые помогают понять, на что способен "средний" мужчина в зависимости от его веса и стажа тренировок.

Почему важно учитывать вес тела

В силовом спорте различают два показателя — абсолютную и относительную силу. Абсолютная сила — это просто вес, который вы способны поднять. Относительная сила — это соотношение поднятого веса к собственному весу. Например, если 84-килограммовый и 102-килограммовый спортсмен поднимают одинаковый вес, у более лёгкого будет выше относительная сила.

Что такое силовые стандарты

По данным Национальной академии спортивной медицины (NASM), силовые стандарты — это ориентировочные значения максимального веса в одном повторении (1RM) для различных упражнений. Эти показатели основаны на правильном выполнении подъёма без специального снаряжения, кроме допустимого пояса для тяжёлой атлетики.

Важно понимать: эти цифры не всегда отражают, сколько поднимет каждый конкретный мужчина. Это усреднённые значения для трёх категорий:

  • Не тренированный — никогда не занимался силовыми упражнениями;
  • Новичок — тренируется несколько месяцев;
  • Средний уровень — имеет несколько лет опыта.
  • Жим лёжа как показатель силы
  • Жим штанги лёжа — один из основных тестов силы верхней части тела. Исследование Journal of Sports Science and Medicine показало, что мужчины с высоким 1RM в жиме лёжа, как правило, демонстрируют хорошие результаты и в других упражнениях: сгибании рук с гантелями, жиме гантелей над головой, разгибании рук на трицепс.

Не случайно жим лёжа применяют для оценки силы в профессиональном спорте — от американского футбола до баскетбола — и среди обычных людей.

Средние показатели

Согласно данным Национального центра статистики здравоохранения США, средний вес взрослого мужчины — около 90 кг. Для человека весом 90 кг, который никогда не занимался силовыми тренировками, средний показатель в жиме лёжа — примерно 61 кг.

Если вы хотите понять, как ваши результаты соотносятся с национальными стандартами, стоит сравнить свой максимальный жим с показателями для вашей весовой категории и уровня подготовки. Это позволит объективно оценить прогресс и определить направления для улучшения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мягкая йога: 20-минутный комплекс для улучшения сна и снятия мышечного напряжения сегодня в 15:50

Как одно движение способно растопить зажимы, накопленные годами

Мягкая йога без сложных асан: 20 минут, которые снимут стресс, расслабят тело и помогут почувствовать спокойствие даже тем, кто никогда не занимался.

Читать полностью » Физиотерапевт Хилде Кромхаут назвала способы снизить нагрузку на пальцы ног при планке сегодня в 15:10

Как одно движение в планке меняет всё: стопы скажут спасибо

Боль в пальцах ног во время планки — не приговор. Разбираемся, как техника, обувь и простые хитрости помогут сохранить стопы без боли.

Читать полностью » Александр Карпов: тренировка ног повышает силу и ускоряет обмен веществ сегодня в 14:09

90 минут в зале — и обмен веществ работает на тебя ещё часами

Тренер Александр Карпов рассказал, почему тренировка ног важна для силы всего тела, и представил комплекс упражнений для максимального результата.

Читать полностью » Тренер Степан назвал эффективные упражнения с собственным весом для домашних тренировок сегодня в 13:05

Как держать тело в тонусе, не выходя из квартиры: план от тренера

Тренер Степан рассказал, как поддерживать форму дома с помощью упражнений с собственным весом, и привёл комплекс для полноценной тренировки.

Читать полностью » Тренер Литовченко рассказал, как похудеть летом с помощью естественной активности сегодня в 12:01

Хочешь похудеть летом без спортзала? Вот секрет от фитнес-тренера

Тренер Сергей Литовченко рассказал, как похудеть летом без тренировок, добавив в жизнь простую активность — от ходьбы до игр с друзьями.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ротач назвала ролик для пресса эффективным инструментом для тренировки кора сегодня в 11:18

Хочешь кубики на животе? Этот ролик сделает их быстрее, чем ты думаешь

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала ролик для пресса лучшим тренажёром для рельефного живота и объяснила, как правильно выполнять упражнение.

Читать полностью » Тренер порекомендовала белки, углеводы и жиры для рациона после физической нагрузки сегодня в 10:14

Ешь это сразу после тренировки — и мышцы скажут тебе спасибо

Тренер Акулина Бахтурина рассказала, что есть и пить после тренировки, чтобы быстрее восстановить мышцы и восполнить энергию без вреда для организма.

Читать полностью » Тренировки с весом тела рекомендовали в CDC как доступную альтернативу залу сегодня в 9:50

Простое движение, которое запускает мышцы и сердце как часовой механизм

Как превратить своё тело в лучший тренажёр: 20-минутная программа для силы, гибкости и выносливости без спортзала и дорогого оборудования.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные рассказали о версиях происхождения собак и их отличиях от волков
Еда

С 1 сентября экомаркировка будет выдаваться только после сертификации — закон № 297-ФЗ
Спорт и фитнес

Сколько нужно спать перед спортом — рекомендации вице-президента фитнес-сообщества
Туризм

Гватемалец не поверил, что в России пожарные и скорая работают бесплатно — рассказ туристки
Наука и технологии

Графит использовали в косметике уже 4000 лет назад – исследование
Авто и мото

Эксперты 32CARS.RU назвали причины роста интереса к дизельным авто в России
Дом

Минеральное масло и восковая паста восстанавливают блеск деревянных поверхностей
Садоводство

Эксперты рассказали, как избежать позеленения картофеля и отравления соланином
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru